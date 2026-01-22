Сподели close
Кауфланд е предприел незабавно всички необходими мерки за отстраняване на аварията, която доведе до инцидент на закрит паркинг на техен магазин в района на ЖП гара Варна, снощи около 20 часа.

От търговското дружество обясниха, че ситуацията е възникнала заради тръба, спукана заради замръзване.

При инцидента няма пострадали хора, както и няма нанесени щети по автомобила, върху който са паднали части от изолацията и окачения таван на закрития паркинг.

Паркингът на хипермаркета е обезопасен още снощи и функционира нормално за клиентите на магазина.