Казаха до кога ще бъде изцяло подменено уличното осветление в кв. "Чайка"
Дейностите са по проект "Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в ж.к. "Чайка", район "Приморски" на Община Варна", Инвестиция C4.I3 "Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление" на Национален план за възстановяване и устойчивост. Реализацията на техническата част започна в началото на месец януари с прокопаването на кабелните канали.
Ще бъдат подменени 17 800 м метра кабел, положен в защитна тръба на дълбочина близо 1 м. Изпълнението на проекта включва монтаж на енергоспестяващи LED диоди, като старите осветителни тела ще бъдат демонтирани и заменени с нови. Общият брой на монтираните улични осветители в квартала е 755, като основната част от тях са с висока мощност – между 70 W и 150 W. Новите осветители са с мощност от 12W, 16 W и 29 W, подходящи за монтаж на стълбове с различна височина и диаметър. Вградените разпределителни кутии от своя страна ще спомогнат за по-лесното обслужване и по-бързото възстановяване на повреди.
Новите осветителни тела ще бъдат присъединени към системата за управление на уличното осветление на територията на община Варна. Изграждането на интелигентно улично осветление позволява дистанционно управление и мониторинг и гарантира правилна и продължителна експлоатация на инфраструктурата. Внедряването на високопрецизни технологии за мониторинг и автоматизация ще дадат възможност за бързо реагиране при аварийни ситуации и оптимизация на разходите, обясни още ръководителят на проекта.
Целта на дейностите е да се повиши енергийната ефективност и качеството на уличното осветление в квартала, като очакванията са за значително намаляване - с 40-50%, на енергийните разходи, подобряване на комфорта и повишаване на безопасността за жителите на района, както и до намаляване на негативното въздействие върху околната среда.
Общата стойност на дейностите е 2 993 893.76 лв., от които 1 824 442.22 лв. са финансирани от Европейския съюз и 1 169 451.54 лв. е съфинансирането на бюджета на Община Варна. Сумите са посочени в лева, тъй като договорът е подписан в края на миналата година. Срокът на изпълнение е 30.04.2026 г.
Проектът се реализира след извършен енергиен одит на уличното осветление в кв. "Чайка", което през последните 20 години не е подменяно и модернизирано изцяло, има ниска ефективност и високи разходи за електроенергия и експлоатационна поддръжка. Очаква се постигнатите резултати от реализацията от проекта да послужат като пример за бъдещи мащабни инициативи в градската инфраструктура.
7 март – Международен ден в памет на служителите на реда, загинали при изпълнение на служебния си дълг
