Казаха какво се планира за Св. Валентин в центъра на Варна
От администрацията на района обаче подчертаха, че до отсичането им може да не се стигне, ако метеорологичните условия не позволяват. Премахването на дърветата е по заповед на кмета на Варна от юни миналата година.
Припомняме, че стартира обезопасяваща, санитарна и формираща резитба на короните на дърветата в район "Одесос“. Работи се по протежението ул. "Дрин“, в частта от ул. "Кракра“ към ул. "Д-р Пискюлиев“, както и по ул. "Отец Паисий“, в частта около лятно кино "Тракия“. Резитбата се извършва със специализирана техника тип "Вишка“.
Състоянието, в което се намират дърветата, застрашава безопасността и сигурността на гражданите, сградния фонд и МПС, поясниха от район "Одесос“. От там допълниха, че временно може да се създаде затруднение за преминаващите автомобили и пешеходци.
Пожар в апартамент във Варна тази вечер – размина се без жертви
21:42 / 10.02.2026
