В рамките на днешния ден се очаква да приключат асфалтовите дейности по директното трасе на пътя между кварталите "Аспарухово" и "Галата", а утре да бъдат асфалтирани заустванията към улиците. Приключва работата и по тротоарите, монтирани са и всички спиркозаслони на градския транспорт. След завършването на последния износващ пласт асфалтобетон предстои полагането на хоризонталната маркировка и въвеждането на постоянната организация на движение по трасето, което се очаква по график да стане в края на март-началото на април. Това потвърдиха от фирмата-изпълнител на обекта по време на седмичната работна среща на ръководството на Община Варна във връзка с пътните ремонти.До дни предстои въвеждането на постоянната организация на движение и по ул. "Младежка", където приключи основният ремонт. Това е предпоставка за възстановяване на маршрута на линия №7 на градския транспорт, за което гражданите ще бъдат допълнително информирани.По време на срещата бе потвърден и графикът на работа по ВиК-проекта в участъка от път I-9 от пътната връзка при Университетска ботаническа градина - Екопарк Варна до ул. "Юлен" (преди Т-образното кръстовище за КК Златни пясъци и Аладжа манастир). През следващата седмица предстоят изпитания на водопровода, след което може да започне полагането на първия асфалтов пласт. Ще бъде спазена строителната забрана за летния сезон и пътят ще бъде напълно отворен в средата на май, потвърдиха от ВиК дружеството.Междувременно в някои от районите на ВиК проекта е започнало отстраняването на забележки по пътните настилки, възстановени след прокопаването. Работи се по график предимно по сигнали на граждани, като успоредно с това в различни местности продължават огледите по всички изпълнени клонове. След обобщение на съставените протоколи ще започне поетапно работата по пропадания и други забележки, уточниха от дружеството. До края на месец май се очаква да приключи асфалтирането и на ул. "Петър Попов" в местност "Ален мак", който се изпълнява по проект на Община Варна.