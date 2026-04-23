В периода от 28 април до 18 май включително ще бъде отворена за регистрация електронната система за прием в самостоятелните детски ясли на територията на община Варна, съобщиха от дирекция "Здравеопазване". Обявяването на резултатите ще стане до 17:00 ч. на 20 май т. г. Срокът за потвърждаване на класираните деца е от 21.05.2026 г. до 01.06.2026 г.

В детските ясли ще се проведат три основни класирания, като местата в тях не се дублират, а се обявяват поетапно поради необходимостта от адаптиране на малки деца. За първо класиране са обявени 736 места за целодневен прием, като паралелно родителите могат да кандидатстват и за места в яслените групи към общинските детски градини във Варна, за където в момента също тече процедура за прием.

Във връзка с приетите "Правила и критерии за класиране и прием на деца в детски ясли на територията на община Варна" водещ критерий е постоянният или настоящият адрес на детето. При отваряне на системата се актуализира база данни "Население", като данните за адреса на детето са към 15.04.2026 г. След тази дата, при промяна на адресната регистрация, родителят има възможност да посети детската ясла по първо желание и с удостоверение за променен адрес директорът на детското заведение извършва редакцията. При промяна на адрес няма изискване за уседналост.

При извършване на класиране регистрационният номер на заявлението няма значение. Децата се класират в низходящ ред по брой точки, а при равен брой точки се прилага принципът за генериране на случайни числа, като децата се подреждат във възходящ ред по полученото случайно число.

Съгласно изискванията на Наредба №26/18.11.2008 г. (изм. – ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) класираните деца се приемат в детските ясли след 1 септември в годината, в която са кандидатствали.

На сайта на Община Варна, на адрес https://newkg.uslugi.io/, родителите могат да намерят информация относно правилата за прием и класиране в самостоятелните детски ясли, районите на детските заведения, както и отговори на често задавани въпроси.

Свободните места за първо класиране са:

ДЯ №1 "Щастливо детство" – 50 места;

ДЯ №2 "Моряче" – 60 места;

ДЯ №3 "Зайо Байо" – 70 места;

ДЯ №4 "Приказен свят" – 50 места;

ДЯ №5 "Чуден свят" – 50 места;

ДЯ №6 "Мечо Пух" – 66 места;

ДЯ №7 "Роза" – 90 места;

ДЯ №9 "Детелина" – 80 места;

ДЯ №11 "Иглика" – 80 места;

ДЯ №13 "Русалка" – 70 места;

ДЯ №14 "Звънче" – 70 места.

Няма обявени места за прием в Детска ясла №8 "Щурче", където предстои основен ремонт. Община Варна е одобрена с проектна идея за основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност, чрез изграждане на пристройки с асансьор на обект с административен адрес ул. "Евлоги Георгиев" №26/28. Това е сградата на детската ясла и Дневен център за деца и младежи с увреждания "Св. Йоан Златоуст". Финансирането е осигурено по Програма "Развитие на регионите" и вече е подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Проведени са обществените поръчки по ЗОП и предстои сключване на договори за извършване на строителните дейности и строителен надзор.