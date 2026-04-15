До края на месец май се очаква да приключат ремонтните дейности на басейн "Юлиян Русев" в плувен комплекс "Приморски". Това увери строителят на обекта по време на огледа, извършен от кмета Благомир Коцев.

Изцяло подменена е облицовката на пода и голяма част от стените на басейн "Юлиан Русев" и детския басейн, като вместо стъклокерамични плочи е поставена висококачествена клинкерна настилка с няколко пласта хидроизолация. Подменят се още решетките на преливниците, а в прилежащите площи е поставен нов гранитогрес с епоксидна фуга, устойчив на специфичните метеорологични условия в близост до морето. Настилката е избрана така, че да не се хлъзга.

Предвиден е основен ремонт и освежаване на външни стълбища, съблекални, коридори, бани, санитарни помещения; подмяна на мивки, душове, смесителни батерии; изцяло нова облицовка на инвалидна рампа; подмяна на окачен таван пред фитнеса и др. Директорът на ОП "Спорт - Варна" Юрджан Ахмед предвижда в капиталовата програма на предприятието да бъдат заложени средства за подмяна на стартовите блокчетата на басейн "Юлиян Русев", за да отговарят на изискванията за провеждане на национални и международни състезания.

В такъв мащаб ремонт на басейна не е правен от близо 20 години. Ремонтните дейности са на обща стойност 480 931,55 евро без ДДС. Те се налагат от една страна заради домакинството на Варна на Европейското първенство по водна топка за мъже до 20 години през месец август 2026 г., в което участват 16-те най-добри национални отбора в Европа.

От друга страна ремонтът и поддържането на комплекса в добро състояние, отговарящо на международни стандарти, е задължително условие, за да могат варненските състезатели да се подготвят и да се съревновават на най-високо равнище. Общинската спортна база, стопанисвана и управлявана от ОП "Спорт - Варна", е изградена с цел постигане на високо спортно майсторство, но и за развитие на масовия спорт. Комплексът се ползва целогодишно от граждани и от 19 варненски спортни клуба по утвърден график, съгласно безвъзмездни договори, подписани между тях и Община Варна.