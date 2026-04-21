От 10:00 часа на 11 май 2026 година ще бъде активна електронната система за прием в общинските детски градини, включително и за яслените групи към тях. Заявленията ще се регистрират до 23:59 часа на 26 май. В същия срок документи ще се подават и за подготвителните групи в училищата.

Резултатите от първо класиране ще бъдат обявени на 28 май, съобщиха от дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна.

Информация относно записването и електронния прием родителите могат да получат на адрес https://dg.uslugi.io/. На сайта е публикуван график на дейностите за прием за учебната 2026/2027 г. В рубриката "Указания" родителите могат да намерят най-често задаваните въпроси и отговори относно приема.

Електронният прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна започва на 19 май. Заявления ще могат да се подават чрез електронната платформа https://school.uslugi.io в периода от 10:00 часа на 19 май до 23:59 часа на 30 май. Първото класиране ще бъде обявено до 17:00 часа на 3 юни 2026 г., а записването ще става в периода от 5 юни до 10 юни, като децата се записват на място в детската градина, където са приети.

На електронната платформа са публикувани: система от правила за електронен прием в първи клас; график на дейностите; информация за училищата, разпределени по административни райони; информация за адресите, включени в прилежащия район на всяко училище. В рубриката "Често задавани въпроси" родителите могат да се ориентират за правилата за кандидатстване и записване, съобщиха от дирекция "Образование и младежки дейности".

При възникнали въпроси или неясноти родителите могат да се свързват с експерти от дирекция "Образование и младежки дейности":

- Светлана Христова 052/820262 (първи клас)

- Доника Михалева 052/820531 (детски градини)

- Ивелина Кръстева 052/820262 (детски градини)

- Гергана Фандъкова 052/820187 (детски градини)