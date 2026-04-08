Във връзка с великденските празници зоните за кратковременно паркиране - т.нар. "синя зона" и "зелена зона", ще бъдат безплатни за жителите и гостите на Варна в дните от 10 до 13 април 2026 г. включително, съобщават от ОП "Общински паркинги и синя зона".
Община Варна призовава водачите на автомобили да спазват правилата за спиране и паркиране в обхвата на зоните и извън него. Нарушителите ще бъдат санкционирани, а при необходимост и принудително премествани чрез платформа тип "паяк".
Заплащането за кратковременно паркиране в "синя зона" и "зелена зона" ще бъде възстановено от 14 април (вторник) с обичайното работно време. За повече информация гражданите могат да използват телефон 070 070 352.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.