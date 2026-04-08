Във връзка с великденските празници зоните за кратковременно паркиране - т.нар. "синя зона" и "зелена зона", ще бъдат безплатни за жителите и гостите на Варна в дните от 10 до 13 април 2026 г. включително, съобщават от ОП "Общински паркинги и синя зона".

Община Варна призовава водачите на автомобили да спазват правилата за спиране и паркиране в обхвата на зоните и извън него. Нарушителите ще бъдат санкционирани, а при необходимост и принудително премествани чрез платформа тип "паяк".

Заплащането за кратковременно паркиране в "синя зона" и "зелена зона" ще бъде възстановено от 14 април (вторник) с обичайното работно време. За повече информация гражданите могат да използват телефон 070 070 352.