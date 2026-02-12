Кецове и маратонки "цъфнаха“ по дърветата край Фонтана със сирените в Морската градина на Варна. От клоните висят поне една дузина чифтове.Не е ясна причината за необичайната експозиция.Преди години чифт спортни обувки, висящи от кабели във Варна, означаваше, че в района действа наркодилър.Иначе думата "кец“ в българския език произлиза от английската дума keds. Тя е наименование на марка спортни обувки от плат с гумени подметки, първоначално произвеждани от американската компания U.S. Rubber (сега част от Keds), станали популярни през първата половина на 20-ти век. Оригиналното име е комбинация от латинската дума peds (крака) и kids (деца), но впоследствие е променено на Keds. В България понятието се наложи като нарицателно за всички видове спортни обувки тип "гуменки" или платнени кецове.Думата "маратонка“ пък произлиза от понятието "маратон“ (бягане на дълго разстояние), което от своя страна носи името на историческата битка при Маратон. Първоначално терминът е означавал удобни обувки, специално предназначени за бягане в маратони, превръщайки се в нарицателно за спортни обувки. Думата е свързана с легендата за гръцкия воин Филипидис, пробягал разстоянието от Маратон до Атина, което поставя началото на дисциплината маратон. Образувана като "обувки за маратон“, с наставка за вид обувка, ставайки популярна с употребата си за спортни цели.