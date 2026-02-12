Кецове и маратонки "цъфнаха" по дървета в Морската градина на Варна
© Varna24.bg
Не е ясна причината за необичайната експозиция.
Преди години чифт спортни обувки, висящи от кабели във Варна, означаваше, че в района действа наркодилър.
Иначе думата "кец“ в българския език произлиза от английската дума keds. Тя е наименование на марка спортни обувки от плат с гумени подметки, първоначално произвеждани от американската компания U.S. Rubber (сега част от Keds), станали популярни през първата половина на 20-ти век. Оригиналното име е комбинация от латинската дума peds (крака) и kids (деца), но впоследствие е променено на Keds. В България понятието се наложи като нарицателно за всички видове спортни обувки тип "гуменки" или платнени кецове.
Думата "маратонка“ пък произлиза от понятието "маратон“ (бягане на дълго разстояние), което от своя страна носи името на историческата битка при Маратон. Първоначално терминът е означавал удобни обувки, специално предназначени за бягане в маратони, превръщайки се в нарицателно за спортни обувки. Думата е свързана с легендата за гръцкия воин Филипидис, пробягал разстоянието от Маратон до Атина, което поставя началото на дисциплината маратон. Образувана като "обувки за маратон“, с наставка за вид обувка, ставайки популярна с употребата си за спортни цели.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
След катастрофата: Движението по АМ "Хемус" в посока Варна е възс...
18:47 / 11.02.2026
Отчитат ръст на обявите за работа във Варна
13:23 / 11.02.2026
ИТН внася законопрект за допълнение на Закона за личните данни, и...
11:48 / 11.02.2026
Колко е средната заплата във Варна?
12:17 / 11.02.2026
Важно: Влакове от Варна с нов маршрут от днес
08:34 / 11.02.2026
Пожар в апартамент във Варна тази вечер – размина се без жертви
21:42 / 10.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.