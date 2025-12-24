Километрично задръстване на изхода на Варна към АМ "Хемус"
"Предвидете си повече време за път, ако ще пътувате в тази посока", съветват те.
ФОКУС ви призовава да шофирайте внимателно и с подготвени за зимната обстановка автомобили!
Здравка Евтимова: Надеждата представлява едно необятно пространство, което никога не може да бъде пренатоварено
12:40
12:40
Доц. Дамянова: Пазаруваме, суетим се около трапезата, следим за броя на ястията, но забравяме защо вечерята е постна
12:39
12:39
Варненски свещеник, баща на 6 деца: Мъжете в семейството трябва да създават мир и спокойствие в дома
08:23
08:23
Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий" ще бъде край антарктическата база на Коледа
23.12
23.12
Увеличават капитала на "МБАЛ Варна"
13:50 / 23.12.2025
