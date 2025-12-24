Сподели close
Голямо задръстване на изхода на Варна посока АМ "Хемус". Шофьори сигнализират, че тапата е 2-3 км преди ремонта. 

"Предвидете си повече време за път, ако ще пътувате в тази посока", съветват те. 

ФОКУС ви призовава да шофирайте внимателно и с подготвени за зимната обстановка автомобили!