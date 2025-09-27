Кирил Петков на общо събрание, на което от "Продължаваме промяната" избира ново ръководство.
"Трябват ни хора, които да са умни, честни и с опит. Трябва да преодолеем чувството за арогантност при нас в нашата общност. Приоритет номер едно от днес и утре, и вдругиден е Благо, Ники, Йордан и Никола да бъдат на свобода", каза още той.
Varvarini
преди 18 мин.
Късно е! Изгонихте ги в чужбина тези! Остана само плявата и ефекта е на лице. Най-бедната и корумпирана страна в ЕС, със застаряващо, бедно и болно общество. Да живее Ганя Балкански
