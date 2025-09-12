Кирил Петков минути след като СГС потвърди мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев като го остави в ареста.
"Абсолютно неподготвена прокуратура. Те нямаха и три аргумента, които да сложат един върху друг. Съдията свърши работата на прокуратурата! Това беше безобразно дело", каза още Петков.
Той призова хората да се включат в днешния протест в защита на кмета.
"Когато загубим съдебната система напълно, нямаме вече правов ред. Това е хаос!", гневно заяви Петков.
