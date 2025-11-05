Клептоманът от село Вокил с нов удар във Варна. Вчера, в резултат на предприети незабавни полицейски действия, 36-годишният познайник на органите на реда - с множество криминални прояви, осъждан, е задържан отново. Този път за извършена от него кражба на 4 броя джанти, 3 гуми за автомобил, професионални барабани, 2 врати и електрически скутер.Сигналът е подаден от собственика на вещите и след час служителите на реда са задържали за срок до 24 часа извършителя. Образуваното досъдебно производство е докладвано на прокуратурата от Първо РУ, а предметите обект на престъпление са възстановени.