Клептоменът - 36-годишен жител на с. Вокил, с дебело досие в регистрите на МВР, отново се озова в ареста.Причината този път е кражба на алкохол.Вчера, задържаният е откраднал спиртните напитки от склад, чрез взломяване на входна врата. След бързи оперативни действия, служителите на реда са заловили грабителя и са образували досъдебно производство по случая.