В Клиниката по неврохирургия в УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна пациентите могат да получат лечение на всички аспекти на хроничната болка благодарение на дългогодишната експертиза на специалистите, съчетана със свръхмодерна апаратура. "Хроничната болка е значим медицински проблем с нарастваща честота, свързан със застаряване на населението, наднорменото тегло, заседналия начин на живот, усложнения след консервативно или хирургично лечение и др.“, обяснява проф. д-р Явор Енчев, ръководител на Клиниката по неврохирургия в УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна.Лечението на хроничната болка изисква точна преценка за прилагане на комплексни стратегии от страна на специалиста. Детайлното познаване и разбиране на различните механизми, които причиняват хронифициране на болката, и съобразяване с индивидуалните фактори на пациента са ключови условия за успешното й лечение.Лечението на хроничната болка може да бъде медикаментозно и хирургично. Фармакологичната терапия на един болков синдром включва медикаменти като антидепресанти, нестероидни противовъзпалителни средства, антиконвулсанти, мускулни релаксанти и опиоиди. При хронифициране на болката често се налага комбинация от различни медикаменти, рехабилитационни техники, поведенчески техники, както и интервенционални и хирургични техники."Хирургично лечение на болката е необходимо да се прилага в случаи на незадоволително облекчаване на болката след прилагане на консервативна терапия, когато болката остава силна, постоянна и влошаваща се с времето, както и в случаите, когато болката произлиза от определен структурен или неврологичен проблем, който може да се коригира чрез оперативна интервенция. Наскоро за нуждите на клиниката по неврохирургия в УМБАЛ "Св. Марина“ - Варна бяха закупени последно поколение невронавигация, С-рамо и неврохирургична операционна маса без аналог в страната, които издигат лечението на хроничната болка на световно ниво и затвърждават позициите на клиниката сред водещите в страната и чужбина.“, пояснява още проф. Енчев и ясно подчертава процесите при трите най-често използвани хирургични метода за лечение на хроничната болка.Криоаблационната неврохирургия използва криосонда за прилагане на екстремно ниски температури върху тъкани като тумори или нерви които генерират или предават болка. Техниката включва прецизно насочване на криосонда към целева област, използвайки изображения (С-рамо/КТ/МРТ) в реално време. Върхът на сондата се охлажда до изключително ниски температури (-70°C) чрез циркулиращ въглероден диоксид или диазотен оксид. Този интензивен студ замразява и разрушава туморните клетки или води до денервация. Образната диагностика осигурява прецизното поставяне на сондата и проследява процеса на аблация. Чрез третиране на нервни влакна, отговорни за преноса на сигналите за болка, криоаблацията може да осигури значително и дълготрайно облекчаване на болката при хронични болкови състояния включително фасетен синдром, синдром на неуспешна операция на гърба (failed back surgery syndrome), синдром на сложна регионална болка, невропатна болка, нервно-свързана болка от диабет, някои видове висцерална коремна болка и перинеална болка.Гръбначномозъчна стимулация е неврохирургична процедура, която включва оперативно имплантиране на тънки проводници (електроди) в епидуралното пространство близо до гръбначния мозък, които са свързани с малък, имплантируем генератор на импулси (батерия), поставен под кожата, който осигурява електрически ток. Електродите осигуряват персонализирана електрическа стимулация, която модулира нервните пътища в гръбначния мозък, като по същество "заглушава“ или блокира болковите сигнали стигащи до мозъка. Процедурата се прилага като последна мярка за лечение, обикновено при синдром на неуспешна операция на гърба (failed back surgery syndrome), синдром на сложна регионална болка и някои видове невропатна болка, когато нехирургичните приоми са се доказали като неуспешни. Интервенцията е минимално инвазивна и има за цел да подобри качеството на живот на пациента чрез намаляване на болката и лекарствената зависимост.Ommaya резервоар е имплантируемо медицинско устройство, което осигурява дългосрочен достъп до цереброспиналната течност (ликвор) за доставяне на лекарства или вземане на проби от течност и се използва за лечение на хронична болка, особено когато конвенционалните обезболяващи са се провалили. Това устройство, поставено под скалпа, позволява на лекарства като морфин да заобиколят кръвно-мозъчната бариера и директно да влязат в ЦНС, като ефективно овладява силната болка, свързана със състояния като напреднал рак.Неврохирургът имплантира пластмасов резервоар с форма на купол под скалпа. Тънък катетър свързва резервоара с пространство, изпълнено с течност в мозъка, известно като вентрикул. За да се приложи лекарство, игла се вкарва през скалпа в резервоара, заобикаляйки кръвно-мозъчната бариера. След това лекарствата навлизат в цереброспиналната течност и пътуват до мозъка и гръбначния мозък, осигурявайки облекчаване на болката. Резервоарите Ommaya се използват при избрани пациенти с рак, които изпитват болка, която не се контролира адекватно от стандартните перорални обезболяващи лекарства. Устройството позволява доставянето на мощни аналгетични лекарства, като морфин, директно в цереброспиналната течност (CSF) за целенасочено облекчаване на болката. Пациентите могат да изпитат странични ефекти от лекарството, но те често могат да бъдат овладени чрез коригиране на дозата или схемата. Пациентите и членовете на техните семейства получават обучение за това как да използват резервоара Ommaya, за да осигурят ефективно управление на болката у дома.Специалистите от Клиниката по неврохирургия в УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна, които консултират и лекуват пациентите обобщават, че една значителна част от болните с хронична болка стигат до необходимост от неврохирургично лечение.