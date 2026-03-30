Ремонтът на пътя между кварталите "Аспарухово" и "Галата" все още не е приключил. Обектът е в процес на строителство, като всички констатирани пропуски ще бъдат своевременно отстранени. Това заяви заместник-кметът по инфраструктурните въпроси Димитър Кирчев по повод разпространен в социалните мрежи клип, в който се поставят въпроси относно състоянието на трасето и отводняването.Община Варна е предприела необходимите мерки по казуса – изискани са становища от проектанта, строителния надзор и изпълнителя във връзка с линейното отводняване на пътната мрежа. По думите на Кирчев наклонът на пътното платно е изпълнен съгласно проекта, а при необходимост ще бъдат извършени допълнителни корекции.Припомняме, че вече са извършени асфалтови дейности по основното трасе. В напреднал етап е и работата по тротоарите, като са монтирани всички спиркозаслони на градския транспорт. След полагането на последния износващ пласт асфалтобетон предстои изпълнението на хоризонталната пътна маркировка. Въвеждането на постоянна организация на движението по трасето ще се осъществи след окончателното приключване на всички ремонтни дейности, допълни още заместник-кметът.