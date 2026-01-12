Кметската администрация докладва за пътната обстановка във Варна
И през изминалата нощ са извършени обходи на служители от дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ към Община Варна. При необходимост улиците се обработват с луга, а Аспаруховият мост – с антилед. Сигнали могат да се подават до дежурния служител в Община Варна на телефон 052/820 112. Призовават се водачите да шофират внимателно и съобразно зимните условия.
Междувременно Националният институт по метеорология и хидрология – филиал Варна, обяви жълт код за ниски температури и силен северозападен вятър за днес, понеделник – 12 януари. Очаква се предимно слънчево време, но с умерен до силен вятър от северозапад. Температурите ще останат отрицателни, почти без дневен ход – от минимални минус 3° до максимални около 0°.
