Кметската администрация на Варна уведомява гражданите, че във връзка с годишното приключване и въвеждането на еврото като официална валута, от 12:00 ч. на 29 декември 2025 г. (понеделник) ще бъде преустановено плащането на такси и услуги в брой на касите ѝ. Ще се приемат плащания чрез ПОС-терминал на 29.12.2025 г. и до 12:00 ч. на 30.12.2025 г.За гражданите, които предпочитат да използват услугите на посредници, включително виртуален ПОС, банки и Единната входна точка за електронни плащания на Министерството на електронното управление, срокът за извършване на плащания е до 12:00 ч. на 30 декември 2025 г.Плащанията в брой ще бъдат възобновени в 8:00 ч. на 5 януари 2026 г.