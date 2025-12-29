Кметската администрация на Варна предупреди: От 12 часа днес се преустановява това
©
За гражданите, които предпочитат да използват услугите на посредници, включително виртуален ПОС, банки и Единната входна точка за електронни плащания на Министерството на електронното управление, срокът за извършване на плащания е до 12:00 ч. на 30 декември 2025 г.
Плащанията в брой ще бъдат възобновени в 8:00 ч. на 5 януари 2026 г.
Още по темата
/
Еврото поскъпва
10:05
Търговец: Влиза първият клиент, пазарува цигари и хляб, дава банкнота от 100 лв. Трябва да му върнеш 90 и няколко лв. ресто в евро
09:08
Собственик на хранителен магазин: Подготовката за новата валута е съпроводена с много неизвестни
08:33
Влизането на България в еврозоната ще промени паричната политика на страната, но ще имаме глас за решенията
28.12
The Guardian: България се подготвя за присъединяване към еврозоната на фона на опасения от руска дезинформация
28.12
Още от категорията
/
Благомир Коцев: Варна ще има решаващ глас при определяне на политиката на ЕС за Черноморския регион
23.12
Франсоа Декостер, председател на "Обнови Европа": Това, което се случи във Варна не е само местно събитие, а засяга цяла Европа!
23.12
Наградиха студенти от Колежа по туризъм – Варна за участие в благотворителен кулинарен фестивал
22.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Студ на Нова година във Варна, после тотален обрат
19:50 / 28.12.2025
Жълт код за силен вятър във Варна в понеделник
15:42 / 28.12.2025
Магьосник от Варна, предизвикал фурор в социалните мрежи, организ...
09:11 / 28.12.2025
Бурен вятър ни очаква днес, издаден е жълт код за област Варна
08:48 / 28.12.2025
Предупреждение за силен вятър утре във Варна
17:31 / 27.12.2025
Полицията откри издирваното момиче с увреждания във Варна
16:24 / 27.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.