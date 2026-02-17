Улеснение на родителите на малчугани във Варна предлага за втори път кметската администрация. То касае прозрачни и облекчени правила за прием в общинските детски градини. Проектът за промени в Наредбата беше приет през миналата година от комисията по образование към Общинския съвет, но не беше гласуван на сесия на местния парламент.Докато няма действия от страна на Общинския съвет, ние сме в патова ситуация. В същото време имаме жалби от страна на родителите и искане за повече прозрачност. Готови сме на разговори с общински съветници, които виждат проблеми в наредбата, но промени трябва да има, защото те са в интерес на децата. Това заяви на пресконференция заместник-кметът по образование Павел Попов. Той уточни, че през тази година приемът в детските градини ще се осъществи по действащата наредба.Попов посочи и новите моменти в проекта. Сред тях е въвеждането на електронен прием (съответно регистрация) през цялата година за всички възрастови групи. Очаква се това да сведе до минимум субективния фактор и да направи класирането по-ясно и проследимо за родителите, обясни Попов.Основният прием ще обхваща първа възрастова група и яслена група в градината, а след третото класиране ще се преминава към текущ прием за останалите свободни места. След 1 октомври на съответната учебна година родителите ще имат възможност да кандидатстват повторно след вече потвърден прием, като запазят мястото на детето в детската градина, която то посещава.В проекта са разписани отделни критерии за прием на децата от втора, трета и четвърта възрастова група, различни от тези за първа група. Те са съобразени със задължителната възраст на обучение, която е от 4 години. Прецизирани са и документите, с които се доказват предимства – например за уседналост или работещи родители, като целта е да се засили контролът и да се гарантира коректност при кандидатстването. Те също ще се подават по електронен път.Промяна се предлага и в районите на обхват – вместо по микрорайони, предимството да се определя според административния район по адрес на детето. Това би разширило възможностите за избор и би дало по-голяма гъвкавост на семействата.Свободните места вече ще се обявяват поотделно за конкретни сгради – централни и филиали. Когато те са на различни адреси, кандидатстването ще се извършва за всяка сграда поотделно.