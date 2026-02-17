Кметската администрация отново иска да улесни родителите във Варна
© Varna24.bg
Докато няма действия от страна на Общинския съвет, ние сме в патова ситуация. В същото време имаме жалби от страна на родителите и искане за повече прозрачност. Готови сме на разговори с общински съветници, които виждат проблеми в наредбата, но промени трябва да има, защото те са в интерес на децата. Това заяви на пресконференция заместник-кметът по образование Павел Попов. Той уточни, че през тази година приемът в детските градини ще се осъществи по действащата наредба.
Попов посочи и новите моменти в проекта. Сред тях е въвеждането на електронен прием (съответно регистрация) през цялата година за всички възрастови групи. Очаква се това да сведе до минимум субективния фактор и да направи класирането по-ясно и проследимо за родителите, обясни Попов.
Основният прием ще обхваща първа възрастова група и яслена група в градината, а след третото класиране ще се преминава към текущ прием за останалите свободни места. След 1 октомври на съответната учебна година родителите ще имат възможност да кандидатстват повторно след вече потвърден прием, като запазят мястото на детето в детската градина, която то посещава.
В проекта са разписани отделни критерии за прием на децата от втора, трета и четвърта възрастова група, различни от тези за първа група. Те са съобразени със задължителната възраст на обучение, която е от 4 години. Прецизирани са и документите, с които се доказват предимства – например за уседналост или работещи родители, като целта е да се засили контролът и да се гарантира коректност при кандидатстването. Те също ще се подават по електронен път.
Промяна се предлага и в районите на обхват – вместо по микрорайони, предимството да се определя според административния район по адрес на детето. Това би разширило възможностите за избор и би дало по-голяма гъвкавост на семействата.
Свободните места вече ще се обявяват поотделно за конкретни сгради – централни и филиали. Когато те са на различни адреси, кандидатстването ще се извършва за всяка сграда поотделно.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Ретро Музея във Варна: Поклонението на Цветан Атанасов ще се съст...
14:20 / 15.02.2026
Мъжът, врязал се с колата си в подлез във Варна, отказал проба за...
12:34 / 15.02.2026
Авария оставя един квартал във Варна без вода днес
10:29 / 15.02.2026
Девет досъдебни производства за разпространение на фалшиви евроба...
08:40 / 15.02.2026
Предупреждение за дъжд и вятър днес във Варна
08:34 / 15.02.2026
Обявиха двойка на годината във Варненския зоопарк
15:42 / 14.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.