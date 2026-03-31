Във връзка със засиления обществен интерес към работата на администрацията по проблемите на уличната мрежа и съпътстващата инфраструктура, администрацията на район "Приморски" във Варна публично коментира темата в официалната си страница във Фейсбук.От поста става ясно, че по последния сключен договор на община Варна за текущ ремонт на пътната мрежа, действащ за периода 28.11.2025 г. – 31.03.2026 г. за район Приморски са отпуснати 435 182.59 лв./ 222 505.32 евро. Съгласно определените в договора цени, с тази сума могат да бъдат възстановени около 5000 кв. м. нарушена асфалтова настилка.От район "Приморски" допълват, че сумата се явява крайно недостатъчна за цялостен ремонт на близо 140 000 кв.м. нарушена асфалтова настилка в района. Затова са приоритетно ремонтирани критични участъци, по които минава градски транспорт и/или са опасни за възникване на ПТП или други инциденти.бул. "Васил Левски“ ;бул. "Цар Освободител“ ;бул. "Христо Смирненски";ул. "Мир";ул. "Цар Асен I";бул. "Ген. Колев";ул. "Константин Павлов";ул. "Александър Кръстев";ул. "Аладжа манастир";ул. "Евксиноград";ул. "Черно море" ;ул. "Морска Звезда";ул. "Найден Райков";ул. "Овеч";ул. "Обзор".Тъй като цитираната сума е отпусната от общината, не само за ремонт на асфалтова настилка, но също така и за ремонт на тротоари, паркови елементи, подлези и много други, съгласно сключения договор, от нея е отделена съществена част и за ремонт и мероприятия по обезопасяване на:Ремонт на опасни тротоари, детски площадки и друга инфраструктура в междублокови пространства - 1422 кв.м.;Пропаднали решетки на дъждоприемни шахти;Ремонт на подлезите на спирки в т.ч. "Спортист", "Стадион Варна", "Спортна зала" и др.Понастоящем се очаква сключването на нов договор от община Варна, по който, по първоначални данни, община Варна възнамерява да отпусне за район "Приморски" близо 200 000 евро с ДДС и включена индексация, с които работата по ремонта на пътната инфраструктура ще продължи.Очакваната сума ще бъде приоритетно използвана за бул. "8-ми Приморски полк“, ул. "Битоля", ул. "Мадара", ул. "Народен Юмрук", ул. "Арх. Петко Момчилов", ул. "Д-р. Любен Попов", ул. "Сирма войвода", ул. "Албена", ул. "Кастрица", ул. "Черно море", ул. "Албатрос".От тази сума също ще бъде отделенa част за ремонт и обезопасяване на инфраструктура, като подлези на територията на района; изграждане на отводнители в кв. "Чайка", ул. "Найден Геров", ул. "Д-р Басанович", ул. "Феликс Каниц"; спешен ремонт на тротоарите по бул. "8-ми Приморски полк“, ул. "Битоля", ул. "Христина Морфова", ул. "Цар Асен I", ул. "Ген. Цимерман", ул. "Ген. Столипин", както и други дейности по ремонт на инфраструктурата.За администрацията на район "Приморски" остава надеждата, че финансирането на дейностите по поддръжка на инфраструктурата на района ще бъде пропорционално адекватно и справедливо, според броя на жителите и големината на територията и уличната мрежа на района спрямо другите райони, а не "на око“ и според субективни фактори.