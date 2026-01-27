Благомир Коцев при посещението си на изложбата от специалното издание на Пленер-конкурс "Архитектурното наследство на Варна“.
"Мнозина от нас оценяват архитектурното наследство на Варна, но за съжаление липсва обществен консенсус, който да включва всички собственици. Виждаме и реалното им състояние - голяма част от тези сгради са оставени да се разрушават. Всяка реставрирана сграда е принос в сърцето на града ни, всяка сграда, оставена на саморазруха, поставя тежки въпроси пред отговорността ни като граждани на Варна. Това е тема, по която и ние в Общината трябва да работим много сериозно, но проблемът не е само местен. Необходима е държавна намеса и законодателни промени. Икономическите интереси твърде често водят до загуба на културно наследство“, подчерта кметът.
Коцев, заедно със заместник-кмета Павел Попов и районния кмет на "Одесос“ Янислава Шопова, разгледаха изложбата, организирана от Фондация за изкуство и култура "Креа“. Събитието е част от специалното издание на Пленер-конкурс "Архитектурното наследство на Варна“, посветено на трима архитекти с ключов принос за европейския облик на града – Атанас Несторов, Дабко Дабков и Йосиф х. Стоянов.
През 2025 г. бяха отбелязани значими годишнини от рождението и на тримата архитекти – 150 години от рождението на арх. Атанас Несторов и арх. Дабко Дабков и 145 години от рождението на инж. Йосиф Хаджистоянов. Те принадлежат към първото поколение български архитекти и инженери, получили образованието си в Западна и Централна Европа и върнали се във Варна, за да приложат наученото. На тях дължим голяма част от представителните обществени и търговски сгради в централната част на града. За приноса им в архитектурното наследство на града разказа Мария Иванова – мениджър "Комуникации и събития“ във Фондация за изкуство и култура "Креа“. Изложбата е подредена в сграда – културна ценност на ул. "Преслав“ 42, проектирана от арх. Атанас Несторов и функционираща като бистро.
В рамките на събитието бяха връчени и наградите от тазгодишното специално издание на пленера. В инициативата участват ученици от 10 и 11 клас на Средното училище за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски“, които чрез рисунките си изследват и интерпретират сградите – културни ценности на Варна.
Първа награда беше присъдена на Магдалена Маринова за творба, изобразяваща сграда на Йосиф х. Стоянов. Втора награда е отредена за Божена Димитрова за рисунка на сградата на Драматичния театър – проект на арх. Никола Лазаров. Трето място си поделиха Михаела Керчева и Ивалина Петрова, като наградата за Ивалина Петрова беше осигурена от Камарата на архитектите в България – Регионална колегия Варна.
Поради невъзможност всички отличия да бъдат връчени при откриването на изложбата в края на декември, на допълнително събитие в рамките на експозицията учениците получиха и специални награди. Магдалена Маринова беше отличена със специалната награда за внимание към архитектурния детайл, връчена от Съюза на архитектите в България – Дружество Варна. Ивалина Петрова получи своята награда от Камарата на архитектите – Регионална колегия Варна. Ваучерите за художествени материали бяха връчени от арх. Владимир Попов – експерт с дългогодишен опит в реставрацията на старинни сгради. Специална награда получи и Стефани Рачева, която изобрази реставрирана сграда и за първи път работи по време на пленера с иновативния материал каменна хартия. На изложбата присъства и директорът на СУХНИ "Константин Преславски“ Емил Груев.
Заместник-кметът Павел Попов акцентира върху значението на образованието и ранното изграждане на отношение към културното наследство. "Фактът, че децата започват да се занимават с тази тема още в ученическа възраст, ни дава надежда, че в бъдеще ще има повече съзнание и отговорност, а икономическият интерес ще бъде хармонизиран с необходимостта от опазване на ценните сгради“, посочи Попов.
Гостите на събитието получиха и каталог с фокус върху делото на тримата архитекти. Пленерът и изложбата се осъществяват с подкрепата на Фонд "Култура" на Община Варна. Експозицията може да бъде разгледана до 29 януари (четвъртък).
