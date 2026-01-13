Сподели close
Супер новина за всички любители на разходките, нощния джогинг и любуването на вечерното море и небе варненци и гости на града, съобщи кметът Благомир Коцев.

"Морската градина на Варна вече свети от край до край!“, написа той в личната си страница във Фейсбук и поясни: "Поредното обновяване на лампи приключи миналата седмица в северната част на парка, от Пантеона до Станчовата алея.

Подменени са общо над 500 тела, като така вече светлина има непрестанно от басейна "Приморски“ до спирка "Почивка“!“.

Припомняме, че Морската градина е обявена за произведение на парковото изкуство. Тя е създадена от Антон Новак и е сред символите на града. Алейното осветление е изградено през 1912 – 1913 г., но тогава парка е бил много по-малък.

Морската градина, ботаническият парк в Балчик и ботаническата градина край Св. св. Константин и Елена са единствените изкуствени резервати за редки и защитени растения по морското крайбрежие на България. Уникалността на варненската морска градина идва от нейното естествено продължение към плажа и морето и плавното преливане на парковия с морския ландшафт.