Благомир Коцев.
"Морската градина на Варна вече свети от край до край!“, написа той в личната си страница във Фейсбук и поясни: "Поредното обновяване на лампи приключи миналата седмица в северната част на парка, от Пантеона до Станчовата алея.
Подменени са общо над 500 тела, като така вече светлина има непрестанно от басейна "Приморски“ до спирка "Почивка“!“.
Припомняме, че Морската градина е обявена за произведение на парковото изкуство. Тя е създадена от Антон Новак и е сред символите на града. Алейното осветление е изградено през 1912 – 1913 г., но тогава парка е бил много по-малък.
Морската градина, ботаническият парк в Балчик и ботаническата градина край Св. св. Константин и Елена са единствените изкуствени резервати за редки и защитени растения по морското крайбрежие на България. Уникалността на варненската морска градина идва от нейното естествено продължение към плажа и морето и плавното преливане на парковия с морския ландшафт.
Кметът Коцев: Морската градина вече е осветена
Тече вътрешна проверка на летище Варна след сигнал на пътник, че от багажа му са изчезнали някои неща
10.01
10.01
Портних: Ще подам сигнали до прокуратурата и до европрокуратурата за безстопанственост на пристанище "Карантината"
09.01
09.01
Въвеждат временни противоепидемични мерки в област Варна – учениц...
18:34 / 12.01.2026
18:34 / 12.01.2026
Утре ще осъмнем с по-ниски температури от днешните минимални – ми...
17:49 / 12.01.2026
17:49 / 12.01.2026
Жълт и оранжев код са в сила! Варна е предупредена
08:38 / 11.01.2026
08:38 / 11.01.2026
Сняг, виелици и навявания утре във Варна. Температурата няма да п...
14:44 / 10.01.2026
14:44 / 10.01.2026
Анализ: Варна се откроява с висок дял на населението с висше обра...
12:35 / 10.01.2026
12:35 / 10.01.2026
Тече вътрешна проверка на летище Варна след сигнал на пътник, че ...
11:52 / 10.01.2026
11:52 / 10.01.2026
