Мога да ви уверя, че Община Варна в мое лице винаги ще подкрепя каузата "За повече варненчета“, превърнала се традиция за нашия град. Тази инициатива е невероятна, защото подкрепя нашите деца, нашето бъдеще - това, което осмисля нашия живот. Това обяви кметът Благомир Коцев от сцената на концерта на Клуб за народни танци "Моряците“ под надслов "За повече варненчета“. Емоционалният и вълнуващ благотворителен спектакъл и тази година събра над 100 000 лв. само от продажба на билети за лечение на двойки с репродуктивни проблеми.

Кметът Коцев анонсира още, че Община Варна работи по проект за нова детска ясла в кв. "Възраждане“. Надявам до края на управленския мандат да започнем неговата реализация. Приоритет в управлението остава осигуряването на по-добра среда за семействата и децата на Варна, каза още той.

Концертът се провежда за поредна година с подкрепата на Община Варна  и Двореца на културата и спорта, като неговите организатори - Клуб за народни танци "Моряците“ и Фондация "Искам бебе“, отчетоха, че Община Варна има най-успешната в страната програма за подпомагане на семейства с репродуктивни затруднения.

Над 500 танцьори на различна възраст – от 4 до 75 години, изпълниха сцената на зала "Конгресна“ на ДКС. Публиката се наслади на ритми от всички фолклорни области на страната, като танцьорите изпълниха хореографии за професионални ансамбли с неподражаем талант и вдъхновение от благородната кауза.

Събитието събира в едно мечтите на десетки варненски семейства, които копнеят за рожба, но вървят по труден път и имат нужда от нашата обща подкрепа, споделиха организаторите. По данни на главния художествен ръководител на "Моряците“ Силвия Матева благодарение на събраните чрез благотворителни инициативи средства през последните 4 години са родени 32 варненчета. Едно от тях – малката Светлозара, също бе на сцената. Гости на събитието бяха още председателят на фондация "Искам бебе“ Мария Янева, която нарече "Моряците“ "моите ангели в народни носии“ и отбеляза, че когато сме обединени, имаме бъдеще.

В богатата програма на спектакъла са включиха още Гайдарският състав на СУХНИ "Константин Преславски" с ръководител Драгни Драгнев, Вокална школа към Национално училище за фолклорни изкуства "Филип Кутев", гр. Котел и младата надежда на българския фолклор Кристиан Петров.