Кметът на Варна Благомир Коцев присъства на откриването на фотоизложбата "Професионализъм в бяло", която се проведе в навечерието на Световния ден на здравето – 7 април. Събитието е организирано от ДКЦ 1 "Св. Клементина", ДКЦ 3 – Варна, ДКЦ 5 "Св. Екатерина" и ДКЦ "Чайка".

Изложбата представя фотографии, посветени на лекарите, медицинските сестри и всички специалисти в здравната система. Кадрите са дело на фотографа Петко Момчилов от Медицинския университет във Варна и на Красимира Коцева – здравен асистент в ДКЦ 5.

Благодаря на всички лекари, медицински сестри и специалисти, работещи в системата на здравеопазването. Вашият труд е не просто професия, а призвание – да бъдеш до хората в трудни моменти и да носиш отговорност за тяхното здраве. Знаем, че системата поставя редица предизвикателства – недостиг на кадри, натовареност и необходимост от по-добри условия. Затова нашият ангажимент като община е да работим последователно за подобряване на средата – както за пациентите, така и за всички вас, които сте част от здравеопазването. За нас тази сфера остава приоритет и ще продължим да търсим решения съвместно с институциите и медицинската общност, заяви по време на откриването на изложбата кметът Благомир Коцев.

7 април е ден, в който поставяме акцент върху хората в системата, а не върху нейните дефицити. Медицинските специалисти ежедневно полагат усилия и остават до пациентите, независимо от трудностите, пред които са изправени, каза управителят на ДКЦ "Св. Екатерина" д-р Галина Павлова. Тя подчерта, че лекарите в общинските диагностично-консултативни центрове са гръбнакът на общинското здравеопазване и осигуряват качествена, достъпна и навременна медицинска грижа на хиляди граждани.

В рамките на събитието бяха връчени отличия на медицински специалисти за принос през изминалата година. Кметът Благомир Коцев и управителят на ДКЦ 3 д-р Ивелина Василева наградиха лекари и медицински специалисти от ДКЦ 3. Отличия за представители на останалите диагностично-консултативни центрове бяха връчени от председателя на Общинския съвет Христо Димитров и ректора на Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – проф. д-р Димитър Райков.

На събитието присъстваха още заместник-кметът Снежана Апостолова, общински съветници и лекари от лечебните заведения.

Фотоизложбата е реализирана по инициатива на ДКЦ 5 "Св. Екатерина" със съдействието на останалите здравни центрове. В следващите дни експозицията ще бъде подредена във фоайетата на диагностично-консултативните центрове, за да бъде достъпна за повече медицински специалисти и пациенти.