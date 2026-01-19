Кметът Коцев прие търговци от Рибния пазар във Варна
©
Търговците на риба и рибни продукти са против последното повишение на наемите на тържището, стана ясно по време на срещата. Те се жалваха още от повишените си сметки за електричество, както и от част от условията на борсата. По думите на присъстващите това ги прави неконкурентноспособни на големите хранителни вериги и поставя под въпрос оцеляването на бизнеса им.
Кметът Коцев увери, че Община Варна е заинтересована от осигуряването на добри условия на борсата, които да бъдат в полза както на търговците, така и на крайните потребители. Той обясни, че част от исканията на наемателите зависят от прилагането на политики на национално ниво, други са свързани с решения на Общинския съвет, който е принципал на дружеството и определя ръководството му.
Директорът на "Пазари" ЕАД Недко Радев изложи накратко финансовите данни за изминалата година и припомни, че от 2009 г. насам наемите са вдигани на три пъти – два пъти с по 10 на сто и веднъж с 12%. Като основанията за последното повишение той изтъкна повишаването на прогнозните разходи за 2026 г., свързани с увеличението на минималната работна заплата, на цените за сметопочистване и сметоизвозване, охрана и др.
По предложение на председателя на Общинския съвет до четвъртък – 22 януари, ще бъде сформирана работна група към Постоянната комисия "Собственост и стопанство“, в чийто състав ще влязат по няколко представители на наемателите от различни площадки на дружеството, включително на Рибния пазар, на Общинския съвет, общинската администрация и на "Пазари" ЕАД. Предвижда се най-късно до края на месец февруари работната група да се запознае с исканията на търговците, със счетоводните документи, с видовете търговски площи и условията за отдаването им под наем, за да направи детайлен анализ на финансовото и функционалното им състояние. Търговците бяха призовани да изложат своите възражения и аргументи, както и конструктивните си предложения за решаването на някои от възникналите затруднения.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
НИМХ с предупреждение за Варна утре
19:06 / 18.01.2026
Ще осуети ли студеното време преброяването на водолюбивите птици ...
10:10 / 18.01.2026
Труп на млад мъж в центъра на Варна
17:29 / 17.01.2026
Обявиха жълт код за ледени температури във Варна! Градусите падат...
08:34 / 17.01.2026
Най-възрастният служител на Община Варна навърши 80 години
08:35 / 17.01.2026
АГ болница – Варна приема стотинки в помощ на хиляди бебета!
08:33 / 17.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.