Кметът Благомир Коцев се запозна с исканията на част от наемателите на търговски площи на т.нар. рибна борса във Варна. Това стана по време на инициирана от тях среща, на която присъстваха още председателят на Общинския съвет Христо Димитров, изпълнителният директор на общинското дружество "Пазари“ ЕАД - Варна Недко Радев, народни представители и общински съветници от партия "Възраждане“.Търговците на риба и рибни продукти са против последното повишение на наемите на тържището, стана ясно по време на срещата. Те се жалваха още от повишените си сметки за електричество, както и от част от условията на борсата. По думите на присъстващите това ги прави неконкурентноспособни на големите хранителни вериги и поставя под въпрос оцеляването на бизнеса им.Кметът Коцев увери, че Община Варна е заинтересована от осигуряването на добри условия на борсата, които да бъдат в полза както на търговците, така и на крайните потребители. Той обясни, че част от исканията на наемателите зависят от прилагането на политики на национално ниво, други са свързани с решения на Общинския съвет, който е принципал на дружеството и определя ръководството му.Директорът на "Пазари" ЕАД Недко Радев изложи накратко финансовите данни за изминалата година и припомни, че от 2009 г. насам наемите са вдигани на три пъти – два пъти с по 10 на сто и веднъж с 12%. Като основанията за последното повишение той изтъкна повишаването на прогнозните разходи за 2026 г., свързани с увеличението на минималната работна заплата, на цените за сметопочистване и сметоизвозване, охрана и др.По предложение на председателя на Общинския съвет до четвъртък – 22 януари, ще бъде сформирана работна група към Постоянната комисия "Собственост и стопанство“, в чийто състав ще влязат по няколко представители на наемателите от различни площадки на дружеството, включително на Рибния пазар, на Общинския съвет, общинската администрация и на "Пазари" ЕАД. Предвижда се най-късно до края на месец февруари работната група да се запознае с исканията на търговците, със счетоводните документи, с видовете търговски площи и условията за отдаването им под наем, за да направи детайлен анализ на финансовото и функционалното им състояние. Търговците бяха призовани да изложат своите възражения и аргументи, както и конструктивните си предложения за решаването на някои от възникналите затруднения.