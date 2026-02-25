Благомир Коцев е внесъл писмо до председателя на Общинския съвет с искане да бъде разгледано отново предложението за поемане на дългосрочен дълг за изграждане на бункер за линеен ускорител за нуждите на Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания "Д-р Марко Антонов Марков“ – Варна. Предложението не получи подкрепа в комисията по финанси, но може да бъде обсъдено на утрешната сесия на Общинския съвет.
Финансирането на проекта може да бъде осигурено чрез няколко източника – собствен принос на лечебното заведение в размер на 64 423 евро, както и участие на Община Варна в размер до 4 812 652 евро, от които 613 550 евро са от общинския бюджет.
За останалата част – 4 199 102 евро Общината възнамерява да поеме дългосрочен дълг чрез заем от "Фонд ФЛАГ“ ЕАД. Причината е, значителните по размер средства и кратките срокове за изпълнение, при това в началото на годината и в условията на липса на общински бюджет за 2026 г. По тази причина се предлага използването на дългосрочен дълг - Община Варна има богат опит в използването на този финансов инструмент и няма проблем в обслужването на дълговете, затова и традиционно крупните капиталови обекти се обезпечават с дългови инструменти, се казва в писмото до председателя.
Изграждането на бункера е задължително условие за инсталирането на новия линеен ускорител, който ще бъде предоставен безвъзмездно от Министерството на здравеопазването по Механизма за възстановяване и устойчивост. Апаратурата е високотехнологична и позволява прилагането на съвременни методи на радиохирургия и адаптивно лъчелечение, осигуряващи изключително прецизно облъчване, по-малко странични ефекти и резултати, съпоставими с хирургична интервенция.
Реализацията на проекта ще допринесе за модернизация и разширяване на материално-техническата база на лечебното заведение, ще повиши ефективността на терапията и ще съкрати времето за облъчване и престоя на пациентите. Очакваният резултат е подобряване на качеството на медицинските услуги, увеличаване на преживяемостта и по-добро качество на живот на хората, нуждаещи се от лъчетерапия.
Необходимостта от разширяване на капацитета е продиктувана от нарастващия брой новорегистрирани онкологични заболявания в региона и увеличения обем на извършваните лъчелечебни процедури през последните години.
Инвестиционният проект предвижда етапно строителство с обща разгъната застроена площ от 2 100 кв. метра. Първият етап е изграждането на бункера с площ 780 кв. м и прилежащи технически помещения, в които ще бъде монтиран новият линеен ускорител. Вторият етап предвижда изграждане на нов стационар с 19 болнични стаи и необходимите диагностични и обслужващи помещения, което ще позволи обединяване на терапевтичната и стационарната база на едно място и ще улесни пациентите в процеса на лечение.
За изпълнение на проекта за изграждане на бункера е издадено Разрешително за строеж от 30.9.2025 г., а строителната площадка бе открита през месец декември 2025 г., с което са стартирали строително-монтажните работи. По проекта е проведено и публично обсъждане с граждани.
Припомняме, че председателят на Общинския съвет инж. Христо Димитров днес написа: "че по отношение изграждането на втори бункер за линеен ускорител за Онкоболницата Общинският съвет единодушно подкрепя проекта и това беше потвърдено на сесия още през ноември. Разногласията са свързани с начина на финансиране. Защо се предлага да се тегли заем, вместо Общината да ползва собствени средства?“.
