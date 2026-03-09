Кметът на Аспарухово: Мостът ще бъде напълно затворен, в двете посоки!
Маринов допълни, че чака официална информация от АПИ дали протестиращите имат разрешение за блокада на моста и изрази тревога, че подобна мярка напълно ще парализира града.
Припомняме, че по информация към момента служители на Градски транспорт - Варна се очаква да затворят Аспарухов мост за 6 часа - от 12 до 18 часа. В този период ще бъдат допускани да преминават само коли със специален режим.
