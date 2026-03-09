"Аспарухов мост ще бъде затворен напълно в двете посоки", това потвърди зарайонният кмет Ивайло Аспарухов.Маринов допълни, че чака официална информация от АПИ дали протестиращите имат разрешение за блокада на моста и изрази тревога, че подобна мярка напълно ще парализира града.Припомняме, че по информация към момента служители на Градски транспорт - Варна се очаква да затворят Аспарухов мост за 6 часа - от 12 до 18 часа. В този период ще бъдат допускани да преминават само коли със специален режим.