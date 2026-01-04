Ивайло Маринов във Facebook.
В 12:00 ч. на рибарско пристанище "Карантината“ тържествено ще бъде извършен ритуалът по хвърлянето и изваждането на Христовия кръст от морето, съпътстван от отслужване на Велик Богоявленски водосвет и освещаване на всемирните води.
Програма за деня:
9:00 ч. – Света литургия в православен храм "Св. цар Борис I“ – кв. Аспарухово;
12:00 ч. – Велик Богоявленски водосвет на рибарско пристанище "Карантината“, освещаване на всемирните води и тържествено изваждане на Христовия кръст от морето.
Всички желаещи да се включат в ритуала по изваждането на Христовия кръст от морето да заповядат на 06.01.2026 г. (вторник) в 11:00 ч. на рибарско пристанище "Карантината“.
Предварително записване на тел: 0894 351 949 / 052 370 040
Кметът на "Аспарухово" се готви за Богоявление
