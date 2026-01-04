Сподели close
На 6 януари по традиция в район "Аспарухово“ ще се отбележи големият християнски празник Богоявление (Йордановден). Това съобщи кметът на района Ивайло Маринов във Facebook. 

В 12:00 ч. на рибарско пристанище "Карантината“ тържествено ще бъде извършен ритуалът по хвърлянето и изваждането на Христовия кръст от морето, съпътстван от отслужване на Велик Богоявленски водосвет и освещаване на всемирните води.

Програма за деня:

9:00 ч. – Света литургия в православен храм "Св. цар Борис I“ – кв. Аспарухово;

12:00 ч. – Велик Богоявленски водосвет на рибарско пристанище "Карантината“, освещаване на всемирните води и тържествено изваждане на Христовия кръст от морето.

Всички желаещи да се включат в ритуала по изваждането на Христовия кръст от морето да заповядат на 06.01.2026 г. (вторник) в 11:00 ч. на рибарско пристанище "Карантината“.

Предварително записване на тел: 0894 351 949 / 052 370 040