"В парка е крайно необходимо да бъде изградена поне една нова детска площадка. В тази връзка, от няколко години поставям въпроса на вниманието на ръководството на Община Варна. Последният път това се случи в края на месец ноември 2024 г., преди изготвянето на бюджета на общината." Това заяви кметът на "Аспарухово", Ивайло Маринов.Той допълни, че е представил предложение да бъдат предвидени средства за проектиране, изграждане и обновяване на детски и спортни площадки на територията на района – общо седем на брой.По думите на Маринов в бюджета на общината има заделени 2,5 млн. лева за детски площадки, но липсва информация къде точно ще бъдат насочени средствата и дали е стартирало проектиране за някоя от предложените площадки на територията на район "Аспарухово“."Въпреки обещанията на кмета на община Варна и неговия екип, въпросът със състоянието на детските площадки продължава да се неглижира. Поради тази причина, единственото, което мога да направя, и вече съм поел ангажимент, е да подменим ударопоглъщащата настилка на детската площадка до спортните игрища. Търся също възможности всички пясъчници /около 18 на брой/ да бъдат премахнати поради нефункционалност.", заяви още Маринов.Кметът на района уточни, че втората площадка на територията на парка не се ремонтира и поддържа защото е морално остаряла и не е сертифицирана съгласно действащите нормативни изисквания. Неговото предложение е да бъде изградена нова, модерна детска площадка, но по думите му няма развитие по въпроса към момента.