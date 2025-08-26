ЗАРЕЖДАНЕ...
Кметът на "Аспарухово" се ядоса: Крайно време е!
Той допълни, че е представил предложение да бъдат предвидени средства за проектиране, изграждане и обновяване на детски и спортни площадки на територията на района – общо седем на брой.
По думите на Маринов в бюджета на общината има заделени 2,5 млн. лева за детски площадки, но липсва информация къде точно ще бъдат насочени средствата и дали е стартирало проектиране за някоя от предложените площадки на територията на район "Аспарухово“.
"Въпреки обещанията на кмета на община Варна и неговия екип, въпросът със състоянието на детските площадки продължава да се неглижира. Поради тази причина, единственото, което мога да направя, и вече съм поел ангажимент, е да подменим ударопоглъщащата настилка на детската площадка до спортните игрища. Търся също възможности всички пясъчници /около 18 на брой/ да бъдат премахнати поради нефункционалност.", заяви още Маринов.
Кметът на района уточни, че втората площадка на територията на парка не се ремонтира и поддържа защото е морално остаряла и не е сертифицирана съгласно действащите нормативни изисквания. Неговото предложение е да бъде изградена нова, модерна детска площадка, но по думите му няма развитие по въпроса към момента.
Още по темата
/
Варненец с предупреждение: Очакваме тази изключително натоварена улица да пропадне всеки момент и да остане изолирана
22.08
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Община Варна започва собствена проверка за удареното от ток дете
09:21 / 24.08.2025
Седмицата завършва с приятни температури за плаж във Варна
08:36 / 24.08.2025
Студенти от Варна направиха приложение, което да следи колко чист...
09:45 / 23.08.2025
Ето какво време ни очаква днес във Варна
08:23 / 23.08.2025
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне...
09:46 / 22.08.2025
Голяма рокада: Смениха шефа на ДАНС във Варна!
13:07 / 20.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.