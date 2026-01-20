Кметът на район Аспарухово, Ивайло Маринов коментира публично пожарът, който изпепели конната база "Фанагория" в района.Благодаря на екипите на пожарната, които реагираха бързо и професионално при потушаването на пожара в Историко-етнографски комплекс "Фанагория“.Изказвам огромна благодарност за гражданската отговорност на Христина Ангелова и Цветозар Рачев – жители на район "Аспарухово“, които в 2:53 ч. са подали сигнал за пожара на телефон 112.Първият противопожарен екип е пристигнал на място веднага, а впоследствие са включени още три екипа. Пожарът е локализиран в интервала между 3:30 и 4:00 ч. сутринта.Изгорели са постройка, отоплявана с печка на дърва, както и конюшнята. Пожарът се е разраснал бързо поради факта, че постройките са били дървени и в тях е имало голямо количество леснозапалими материали и слама. Седем коня са се задушили, а четири са били спасени.За съжаление, от страна на лицето, охраняващо комплекса, не е подаден сигнал. Именно своевременната реакция на гражданите е помогнала за ограничаването на пожара и спасените коне.Категорично опровергавам разпространяваните твърдения, че е липсвала вода. На разстояние от около 25 метра от постройките се намира пожарен хидрант, към който екипите на пожарната са се свързали своевременно и безпроблемно.В 3:20 ч. бях уведомен за инцидента и от същия момент съм в постоянна координация с противопожарните екипи и МВР. По случая тече разследване, като към момента данни за умишлен палеж няма.Към настоящия момент няма никакви инвестиционни намерения, които да свързват пожара с каквото и да било строителство или други дейности в парка.През 2002 г. Областна управа, като собственик на имота, е сключила договор за сътрудничество с фондация "Царство България“, с който е разрешено поставянето на 15 временни постройки за срок от три години. Оттогава до днес договорът не е продължаван.