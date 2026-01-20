Кметът на Аспарухово за "Фанагория": Към момента няма инвестиционни намерения
©
Часове след пожара, при който загинаха 7 коня, Маринов написа:
Благодаря на екипите на пожарната, които реагираха бързо и професионално при потушаването на пожара в Историко-етнографски комплекс "Фанагория“.
Изказвам огромна благодарност за гражданската отговорност на Христина Ангелова и Цветозар Рачев – жители на район "Аспарухово“, които в 2:53 ч. са подали сигнал за пожара на телефон 112.
Първият противопожарен екип е пристигнал на място веднага, а впоследствие са включени още три екипа. Пожарът е локализиран в интервала между 3:30 и 4:00 ч. сутринта.
Изгорели са постройка, отоплявана с печка на дърва, както и конюшнята. Пожарът се е разраснал бързо поради факта, че постройките са били дървени и в тях е имало голямо количество леснозапалими материали и слама. Седем коня са се задушили, а четири са били спасени.
За съжаление, от страна на лицето, охраняващо комплекса, не е подаден сигнал. Именно своевременната реакция на гражданите е помогнала за ограничаването на пожара и спасените коне.
Категорично опровергавам разпространяваните твърдения, че е липсвала вода. На разстояние от около 25 метра от постройките се намира пожарен хидрант, към който екипите на пожарната са се свързали своевременно и безпроблемно.
В 3:20 ч. бях уведомен за инцидента и от същия момент съм в постоянна координация с противопожарните екипи и МВР. По случая тече разследване, като към момента данни за умишлен палеж няма.
Към настоящия момент няма никакви инвестиционни намерения, които да свързват пожара с каквото и да било строителство или други дейности в парка.
През 2002 г. Областна управа, като собственик на имота, е сключила договор за сътрудничество с фондация "Царство България“, с който е разрешено поставянето на 15 временни постройки за срок от три години. Оттогава до днес договорът не е продължаван.
Още по темата
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
НИМХ с предупреждение за Варна утре
19:06 / 18.01.2026
Ще осуети ли студеното време преброяването на водолюбивите птици ...
10:10 / 18.01.2026
Труп на млад мъж в центъра на Варна
17:29 / 17.01.2026
Обявиха жълт код за ледени температури във Варна! Градусите падат...
08:34 / 17.01.2026
Най-възрастният служител на Община Варна навърши 80 години
08:35 / 17.01.2026
АГ болница – Варна приема стотинки в помощ на хиляди бебета!
08:33 / 17.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.