Благомир Коцев излезе на свобода минути след 12 часа, предаде репортер на Varna24.bg.
"Благодаря за всичко, за цялата подкрепа", бяха първите думи на Коцев, след като прегърна съпругата си Камелия.
"Първото нещо, което ще направя е да целуна децата си. В понеделник ще видим - каквото каже семейството", каза Коцев.
"Аз имам отговорност към варненци, която трябва да я изпълня. Градът има нужда да се върнем към нормалния ритъм", допълни той.
"Първо ще обърна внимание на семейството си. Много поуки могат да се извадят, но нека да не се правят прибързано и сега. В крайна сметка това е урок, който всеки трябва да вземе и хората трябва да видят какво може да се случи на всеки. Тепърва ще осъзнаваме много неща - какво се е случило, как, все пак има и съдебен процес и се надявам цялата истина да излезе", категоричен бе Коцев.
aahasfer
преди 2 ч. и 37 мин.
червеният пловдивски паразит манолчо пейков му е платил гаранцията!
