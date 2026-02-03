Сподели close
Кметът на Варна Благомир Коцев коментира сагата с Окръжна болница.

"Варна разчита на подкрепа от Министерство на здравеопазването, с което съвместно - община и държава - да оздравим Окръжна болница!", категоричен е Коцев.

"Това е една от двете големи болници на територията на нашия град, която обслужва цялата област, това е единственият спешен травма център, на който варненци могат да разчитат. Тук съм, защото всички вече разбрахме, че тази болницца има проблеми, закрива отделения през последните години и последното такова е детската хирургия", каза още кметът във видео, качено във Фейсбук. 

"Това провокира действия от моя страна и от страна на Община Варна да се свържем с държавата, която е мажоритарният собственик на болницата, и днес проведох разговор с министър Силви Кирилов. Стигнахме до консенсус, че трябва да се предприемат спешни действия", допълни градоначалникът.

Коцев уточни, че в момента тече одит в болницата, на базата на който ще се вземат решения, за да се запази лечебното заведение. 

Той ще се включи и в протеста в четвъртък в защита на болницата.