Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Благомир Коцев се връща на работното си място. Информацията бе потвърдена от екипа на кмета на Варна.

Точно 144 дни, след като бе арестуван, на 1 декември, точно в 8:30 часа той отново ще прекрачи прага на общината.

Припомняме, че Коцев бе пуснат под гаранция от 200 хиляди лева, на 28 ноември.