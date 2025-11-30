Благомир Коцев се връща на работното си място. Информацията бе потвърдена от екипа на кмета на Варна.
Точно 144 дни, след като бе арестуван, на 1 декември, точно в 8:30 часа той отново ще прекрачи прага на общината.
Припомняме, че Коцев бе пуснат под гаранция от 200 хиляди лева, на 28 ноември.
Кметът на Варна Благомир Коцев се връща на работа от утре
©
Още по темата
/
След 142 дни в ареста Благомир Коцев вече е у дома: Някои битки си избираме сами, други – ни поднася животът
28.11
Мокрият печат на платежното за гаранцията от 200 хил. лв. за Благомир Коцев създаде проблем, но последва бърза реакция. Пускат го до часове!
28.11
Семейството на Коцев: Филип Буков организира кампания за набиране на средствата за покриване на гаранцията
27.11
Жената на Благомир Коцев трябва спешно да замине за лечение в Берлин, поискаха по-лека мярка за кмета
27.11
Делото "Коцев" започна!
27.11
Адвокатът на Коцев: Няма как резултатът от делото да е различен от това кметът да бъде оправдан
27.11
Още от категорията
/
Директорът на "Басейнова дирекция" - Черноморски район: Шахтите във Варна да се чистят редовно, където се налага да бъдат преоразмерени
22.11
От ПП-ДБ възмутени: Председателят на ОИК-Варна свиква извънредно заседание за отстраняването на Благомир Коцев в неделя
21.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Вижте времето във Варна
08:48
Първите елхи вече са на варненските пазари, ето колко струват таз...
14:00 / 29.11.2025
Обилен дъжд във Варна, жена: Вместо да дам 6 лв. за кафе на центъ...
13:21 / 29.11.2025
Днес във Варна започва Националният рибен фест
11:18 / 29.11.2025
НИМХ с пълна прогноза за уикенда, жълт код за Варна!
08:04 / 29.11.2025
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе на свобода!
12:16 / 28.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.