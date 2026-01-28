Кметът на Варна пристигна в Брюксел. Той е там, за да представи становището си за Черноморската стратегия на Европейския съюз пред Комитета на регионите.В 15 часа българско време, Коцев ще проведе съвместна пресконференция с президента на парламентарната група на Обнови Европа Валери Айер и българския евродепутат Никола Минчев.Срещите на Коцев през деня са само на една тема и това е кризата с върховенството на закона в България. Кметът на Варна обяви, че по време на визитата си в Брюксвл ще има разговори и с екипа на комисаря за правосъдието, президента на АЛДЕ Свеня Хан, както и представители на други политически семейства.