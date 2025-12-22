Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Ужасна пътна трагедия с жертви днес във Варна! Изказвам своите дълбоки съболезнования на семействата на загиналите две жени. Това написа във Фейсбук кметът на Варна Благомир Коцев.

"Следя лично детайлите за инцидента, а заместник-кметът по сигурността е в контакт с органите на реда за установяване на причините за катастрофата.

Моля варненци да бъдат внимателни около празниците и да мислят не само за себе си, но и за нашите съграждани!", пише още Коцев.