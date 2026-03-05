Сподели close
Всяка инициатива на Европейския съюз за Черноморието ще се провали, ако ние самите се провалим в установяването на върховенството на правото. Това смята кметът на Варна Благомир Коцев.

"Ако искаме да разсеем съмненията за разединена Европа, съюзът трябва да се ангажира с конкретни инвестиции в инфраструктура и икономически ръст, а България – с конкретни реформи в съдебната система. Това заявих днес по време на еднодневното си посещение в Брюксел за пленарното заседание на Комитета на регионите.

Пред представители на местната власт от европейски страни, очертах три приоритета за развитието на черноморското крайбрежие:

1. Реални инвестиции в пътно-транспортната инфраструктура, които драстично да увеличат икономическия потенциал и сигурността в региона

2. Опазване на природните богатства от сенчести частни интереси и застрояване

3. Трайно установяване на върховенство на правото в България

В Брюксел се срещнах и със заместник-кмета на Истанбул – Нури Аслан, който изпълнява длъжността кмет на турската столица след задържането на Екрем Имамоглу. Подобни арести нямат място в Европа, защото разрушават самата тъкан на правовия ред.

Върховенството на правото е единствената гаранция за свободата ни. В навечерието на едни от най-значимите избори в новата ни история, е важно цялото ни общество да се обедини именно около него", пише той в профила си във Фейсбук.