"Въоръжените сили са последната линия на защита на нашата родина. Те вървят напред, за да можем ние и децата ни да останем защитени в домовете си", каза кметът на Варна Благомир Коцев по повод Деня на храбростта.

По думите му живеем в турбулентни времена.

"Светът е в криза, войни бушуват на изток и на юг. Затова днес, повече от всякога в последните десетилетия, отправяме поглед към мъжете и жените в униформи, за да им благодарим за доблестта и всеотдайността. В последните месеци многократно отправях апел към институциите на Европейския съюз да осъзнаят реалните проблеми на региона. Сигурността се изгражда не само с отбранителен капацитет, но и с икономически възможности, добра инфраструктура и върховенство на правото. Това са истинските предизвикателства пред България. А общественото обединение, за което копнее българският народ, трябва да е в името на решаването им", допълни той.

Честит Ден на храбростта и Българската армия!