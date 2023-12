Кметът на Варна с прекрасна новина за младите и амбициозни хора

© Община Варна отваря врати за професионалисти, млади хора и инвеститори. Варна вече пое курс към привличане на иновации, високи технологии, IT сектор, модерни производства. От три седмици ние работим Варна да има своя индустриална зона, каза кметът Благомир Коцев при откриването на най-големия кариерен форум за българи в страната и чужбина – "Кариера и живот – защо в България?“. Събитието е част от платформата за кариера и живот Bulgaria Wants You и се организира от Иван Христов и Андрей Арнаудов, познати като Иван и Андрей.



Форумът се провежда в Двореца на културата и спорта. В него участват топ мениджъри на международни компании. Разположени са и над 30 кариерни щанда, които предлагат отворени работни позиции в региона. Със собствен щанд е и Община Варна.



Общинската администрация е отворена за всички, които искат да кандидатстват и работят там. Обмисляме сериозно, екипът да бъде обновен с млади хора, които искат да работят в нашия град, каза още Благомир Коцев. Той допълни, че се радва да е на събитие, което насърчава младите хора да работят в родината си.



Аз самият съм пример за човек, който е заминал да учи в чужбина, а след това се прибрах и работих в нашия семеен бизнес във Варна. Не съжалявам да това, каза още кметът. Той заяви, че Община Варна ще направи всичко възможно да стимулира процеса по връщането на млади и образовани специалисти, които да работят за доброто бъдеще на града ни. Той приветства и всички големи компании, които участват във форума.