Кметът на Варна Благомир Коцев се похвали с Морската градина.
"Пролетен уикенд в морската градина. Заварихме я тъмна и изоставена. Днес тя цъфти с хиляди цветя и свети от Морска гара до "Почивка“, написа той в социалната мрежа Фейсбук.
Факт е, че Морската градина е едно от най-приятните места за разходка във Варна. Затова се възползвайте от този слънчев уикенд, защото прогнозата за времето за следващите дни не е приятна.
