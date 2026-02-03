Сподели close
Кметът Коцев бе докладчик по становището на Комитета на регионите за Стратегическия подход на Европейския съюз към Черно море, в 7-минутна реч на комисията CIVEX в Брюксел той поиска стратегическият документ на ЕС да бъде приет и приложен възможно най-скоро

Кметът Благомир Коцев запозна лидери на местно и регионално ниво от цяла Европа с проблемите, с които се сблъсква Черноморският регион. Той направи това по време на заседание на Комисията по гражданство, управление, институционални и външни въпроси (CIVEX) към Европейския комитет на регионите в Брюксел. Благомир Коцев бе в белгийската столица, за да представи доклада си по становището на Комитета на регионите за Стратегическия подход на Европейския съюз за Черно море.

Като основни предизвикателства в речта си, кметът открои слабия темп на икономическо развитие и инфраструктурата, които той илюстрира с времето, нужно да се стигне от Варна до Бургас и от Бургас до Констанца, Румъния. Липсата на свързаност е и основна причина за незадоволителното развитие на региона, посочи той. Кметът Коцев приветства усилията на Европейския съюз да укрепи Черноморския регион чрез защита на околната среда, поощряване на икономическия растеж и инфраструктурното развитие и полагането на повече усилия в отбранителен план, но уточни, че нито една инициатива няма да успее да подсили източния фланг на Европа, ако ЕС не постави като приоритет възстановяването на правовия ред в България.

По време на заседанието на Комитета на регионите кметът Коцев призова за откровен разговор за проблемите на Черноморския регион и в частност на България, сред които купеният вот, превзетите институции и нелегитимната съдебна власт, чиито коректив може да бъде гражданското общество, докато не се извършат дълбоки реформи.

Представителите на местната власт в Комитета на регионите подкрепиха доклада на Благомир Коцев за развитието на европейското Черноморие. Особено активни бяха кметове от България и Румъния, сред които и градоначалникът на Клуж-Напока и бивш министър-председател на Румъния Емил Бок, който призова Черно море да бъде море на мира и надеждата, а не на войната и страха.