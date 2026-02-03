Кметът на Варна със силни думи в Брюксел за върховенството на закона
©
Кметът Благомир Коцев запозна лидери на местно и регионално ниво от цяла Европа с проблемите, с които се сблъсква Черноморският регион. Той направи това по време на заседание на Комисията по гражданство, управление, институционални и външни въпроси (CIVEX) към Европейския комитет на регионите в Брюксел. Благомир Коцев бе в белгийската столица, за да представи доклада си по становището на Комитета на регионите за Стратегическия подход на Европейския съюз за Черно море.
Като основни предизвикателства в речта си, кметът открои слабия темп на икономическо развитие и инфраструктурата, които той илюстрира с времето, нужно да се стигне от Варна до Бургас и от Бургас до Констанца, Румъния. Липсата на свързаност е и основна причина за незадоволителното развитие на региона, посочи той. Кметът Коцев приветства усилията на Европейския съюз да укрепи Черноморския регион чрез защита на околната среда, поощряване на икономическия растеж и инфраструктурното развитие и полагането на повече усилия в отбранителен план, но уточни, че нито една инициатива няма да успее да подсили източния фланг на Европа, ако ЕС не постави като приоритет възстановяването на правовия ред в България.
По време на заседанието на Комитета на регионите кметът Коцев призова за откровен разговор за проблемите на Черноморския регион и в частност на България, сред които купеният вот, превзетите институции и нелегитимната съдебна власт, чиито коректив може да бъде гражданското общество, докато не се извършат дълбоки реформи.
Представителите на местната власт в Комитета на регионите подкрепиха доклада на Благомир Коцев за развитието на европейското Черноморие. Особено активни бяха кметове от България и Румъния, сред които и градоначалникът на Клуж-Напока и бивш министър-председател на Румъния Емил Бок, който призова Черно море да бъде море на мира и надеждата, а не на войната и страха.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Морски плаж Кабакум - Север е почистен от нефтопродукти
18:52 / 02.02.2026
Жена от Добрич попадна в болницата, след като се блъсна край Лети...
16:46 / 02.02.2026
Жълт код за интензивни снеговалежи в Североизточна България в пон...
17:29 / 01.02.2026
Община Варна подписа договор за зимна поддръжка на тези райони
09:07 / 01.02.2026
Варненски плаж е замърсен с мазут
22:44 / 31.01.2026
Оранжев код за снеговалежи във Варна
15:58 / 31.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.