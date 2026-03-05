Кметът на район "Аспарухово" готов за диалог с жителите на района, ето кога ще срещне с граждани
Публикуваме обръщанието на Маринов без редакторска намеса от страна на Varna24.bg:
Уважаеми жители на район "Аспарухово“,
Открито изразявам своята подкрепа относно призивите за опазване на зелената система в района. Ценя Вашата активност и напълно подкрепям усилията за защита и съхранение на природните ресурси, като можете да разчитате на съдействие от моя страна.
Всеки ден приемам и разговарям в кабинета си с граждани, разглеждам всички Ваши сигнали, независимо по какъв начин са достигнали до мен. По тези, които са отговорност на районната администрация, реагираме веднага, останалите препращаме към съответните ресорни дирекции в Община Варна, като следим същите да бъдат разгледани в най-кратки срокове.
Държа на добрата комуникация между гражданите и администрацията и се стремя всеки жител, отправил въпрос чрез социалните мрежи, да получи своевременен отговор.
Въпреки това, с цел допълнително оптимизиране на диалога, Ви информирам, че всяка събота от 11:00 ч. до 12:00 ч. ще провеждам открити приемни за граждани пред сградата на читалището в кв. "Аспарухово“. Избрах мястото като едно от най-комуникативните в района и каня всеки, който желае да постави въпрос или да сподели проблем, както и да получи отговор по вече поставен въпрос или проблем, да заповяда.
Считам, че това е още една стъпка към открита, прозрачна и ефективна работа в полза на всички. Очаквам Ви, за да обсъдим лично и заедно да намерим най-прекия път за разрешаване на поставените въпроси.
Припомняме, че жителите на "Аспарухово" се обърнаха към местната власт с отворено писмо преди ден, в които застанаха твърдо против застрояването на района.
