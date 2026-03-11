Кметът на район "Одесос" във Варна с незабавни мерки след подаден сигнал
©
Янислава Шопова написа:
"След постъпил сигнал за нерегламентирано сметище извършихме проверка на място заедно с представители на сметопочистващата фирма.
При огледа установихме, че по ската срещу сградите с №16 и №18 са изхвърлени големи количества битови и едрогабаритни отпадъци. В същото време съдовете за събиране на отпадъци, разположени в непосредствена близост, бяха празни – показателен пример за безотговорно отношение към средата, в която живеем.
Фирма ЗМБГ пое ангажимент през следващата седмица скатът да бъде почистен, както и да бъде поставен още един съд за отпадъци, за да се улесни правилното им и безпроблемно изхвърляне.
Грижата за района е обща отговорност. Недопустимо е усилията за по-чиста и подредена среда да бъдат подкопавани от недобросъвестни действия. Затова внасяме предложение в Община Варна за изграждане на видеонаблюдение на мястото, което ще позволи установяването и санкционирането на бъдещи нарушители.
Още по темата
/
Община Варна ще сезира прокуратурата заради отказа на ОбС да разгледа план сметка "Чистота" за 2026 г.
29.01
Коцев от София: Обсъдихме предстоящата обществена поръчка, която трябва от догодина да подобри кардинално чистотата в морската столица
17.12
Още от категорията
/
Варненски ученици разработват проект за превенция на пътнотранспортните произшествия с участието на деца
10.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Благомир Коцев: 8.2 милиона евро за текущи ремонти на пътна насти...
20:44 / 10.03.2026
Община Варна подкрепя исканията на КНСБ за 5% увеличение на запла...
19:25 / 09.03.2026
Градусите тръгват нагоре във Варна
19:16 / 09.03.2026
След по-малко от 30 минути: Аспарухов мост беше отворен
12:34 / 09.03.2026
Движението по Аспарухов мост ще бъде затворено само в едната посо...
11:57 / 09.03.2026
Варна на четвърто място по брой клинични пътеки в страната
12:42 / 09.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.