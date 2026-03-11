Кметът на район "Одесос" във Варна с незабавни мерки след като варненци подадоха сигнал за регламентирано сметище на ул. "Густав Вайганд“."След постъпил сигнал за нерегламентирано сметище извършихме проверка на място заедно с представители на сметопочистващата фирма.При огледа установихме, че по ската срещу сградите с №16 и №18 са изхвърлени големи количества битови и едрогабаритни отпадъци. В същото време съдовете за събиране на отпадъци, разположени в непосредствена близост, бяха празни – показателен пример за безотговорно отношение към средата, в която живеем.Фирма ЗМБГ пое ангажимент през следващата седмица скатът да бъде почистен, както и да бъде поставен още един съд за отпадъци, за да се улесни правилното им и безпроблемно изхвърляне.Грижата за района е обща отговорност. Недопустимо е усилията за по-чиста и подредена среда да бъдат подкопавани от недобросъвестни действия. Затова внасяме предложение в Община Варна за изграждане на видеонаблюдение на мястото, което ще позволи установяването и санкционирането на бъдещи нарушители.