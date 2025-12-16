Книгата "Етногенезис и етническа история на българския народ" ще бъде представена във Варна
Книгата ще бъде представена от доц. д-р Димитър Маринов от Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“, който ще запознае присъстващите с основните идеи, научни приноси и обхват на изследването.
В своя труд Румен Иванов обединява широк кръг научни дисциплини – история, география, етнология, езикознание, демография и генетика – за да изгради комплексна картина на етнокултурното развитие на българите от древността до съвременността. Авторът аргументира индоевропейската природа на древните и съвременните българи и проследява взаимодействията и културните трансформации в широк географски ареал.
Румен Иванов е роден във Варна през 1984 г. и е възпитаник на Икономически университет – Варна. Той е автор на седем книги, посветени на историческата и етнокултурната проблематика, както и на редица научни статии. Участвал е многократно като събеседник в телевизионни предавания, посветени на българската история и идентичност.
Събитието е отворено за студенти, преподаватели, служители, изследователи и всички, които проявяват интерес към българската история, етногенезиса и културното наследство.
