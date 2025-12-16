На 18 декември 2025 г. от 16:00 часа в читалнята (ет. 6) на библиотеката на Икономически университет – Варна ще се състои представяне на най-новата книга на Румен Иванов – "Етногенезис и етническа история на българския народ“. Изданието е дело на "Еделвайс Прес“ и представлява мащабно изследване върху произхода, развитието и етнокултурната идентичност на българите.Книгата ще бъде представена от доц. д-р Димитър Маринов от Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“, който ще запознае присъстващите с основните идеи, научни приноси и обхват на изследването.В своя труд Румен Иванов обединява широк кръг научни дисциплини – история, география, етнология, езикознание, демография и генетика – за да изгради комплексна картина на етнокултурното развитие на българите от древността до съвременността. Авторът аргументира индоевропейската природа на древните и съвременните българи и проследява взаимодействията и културните трансформации в широк географски ареал.Румен Иванов е роден във Варна през 1984 г. и е възпитаник на Икономически университет – Варна. Той е автор на седем книги, посветени на историческата и етнокултурната проблематика, както и на редица научни статии. Участвал е многократно като събеседник в телевизионни предавания, посветени на българската история и идентичност.Събитието е отворено за студенти, преподаватели, служители, изследователи и всички, които проявяват интерес към българската история, етногенезиса и културното наследство.