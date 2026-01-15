На 20 януари 2026 г. библиотеката на НЧ "Васил Левски 1945“ – Варна ще отвори врати за едно ново и вдъхновяващо пространство – Книжен кът на китайската култура, създаден в партньорство с Институт "Конфуций“ – Велико Търново.Новият читателски кът е повече от библиотечен рафт с книги. Той е покана към откривателство – към богатството на китайската литература, философия, традиции, история и съвременна култура. Създаден като естествена стъпка в развитието на библиотеката, кътът утвърждава читалището като модерно културно пространство и място за междукултурен диалог.Съвместната инициатива на НЧ "Васил Левски 1945“ – Варна и Институт "Конфуций“ – Велико Търново поставя основата на дългосрочно сътрудничество, което ще се развива чрез нови заглавия, тематични събития и инициативи, посветени на китайската култура. Целта е ясна: библиотеката да бъде не само място за четене, а средище за знание, общност и културен обмен.Събитието на 20 януари е организирано в две части, за да даде възможност на повече хора да се включат:09:00 ч. – Официално откриване на читателския кът за читателите на библиотеката (вход свободен)Тържествено отбелязване на партньорството с коктейл (вход с покани)Книгите са мостове – между епохи, идеи и хора. С откриването на Книжния кът на китайската култура правим още една крачка към библиотека, която свързва светове и събира общността около знанието.