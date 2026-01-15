Книжен кът на китайската култура: Ново пространство за знание и диалог във Варна
©
Новият читателски кът е повече от библиотечен рафт с книги. Той е покана към откривателство – към богатството на китайската литература, философия, традиции, история и съвременна култура. Създаден като естествена стъпка в развитието на библиотеката, кътът утвърждава читалището като модерно културно пространство и място за междукултурен диалог.
Съвместната инициатива на НЧ "Васил Левски 1945“ – Варна и Институт "Конфуций“ – Велико Търново поставя основата на дългосрочно сътрудничество, което ще се развива чрез нови заглавия, тематични събития и инициативи, посветени на китайската култура. Целта е ясна: библиотеката да бъде не само място за четене, а средище за знание, общност и културен обмен.
Събитието на 20 януари е организирано в две части, за да даде възможност на повече хора да се включат:
09:00 ч. – Официално откриване на читателския кът за читателите на библиотеката (вход свободен)
Тържествено отбелязване на партньорството с коктейл (вход с покани)
Книгите са мостове – между епохи, идеи и хора. С откриването на Книжния кът на китайската култура правим още една крачка към библиотека, която свързва светове и събира общността около знанието.
Още от категорията
/
Шефът на топлофикационните дружества: Тези сметки, които се формират сега, са прогнозни, тъй като се очаква крайна сметка
14.01
От днес до 20 януари във Варна се въвеждат противоепидемични мерки – учениците минават на онлайн обучение
14.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Одобриха ремонт на пристанището и акваторията на ВМБ – Варна
21:41 / 14.01.2026
Шефът на топлофикационните дружества: Тези сметки, които се форми...
10:09 / 14.01.2026
От днес до 20 януари във Варна се въвеждат противоепидемични мерк...
08:34 / 14.01.2026
Бойко Борисов: ПП-ДБ искат да направят във всички градове боклуча...
15:12 / 13.01.2026
Въвеждат временни противоепидемични мерки в област Варна – учениц...
18:34 / 12.01.2026
Утре ще осъмнем с по-ниски температури от днешните минимални – ми...
17:49 / 12.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.