Коцев: Община Варна разполага с терени за нови детски градини, но разчита на външно финансиране за развитие на образователната инфраструктура
Необходимо е обаче привличане на държавно и европейско финансиране за продължаване на този процес по примера на основните ремонти, които се реализират със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) – на ОУ "Йордан Йовков", ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ОУ "Добри Чинтулов", ДГ "Петър Берон" и Средношколското общежитие "Михаил Колони", както и построяването на нова сграда за танци към СУХНИ "Константин Преславски".
С инвестициите в образователна инфраструктура преодоляваме предизвикателствата като недостига на места в общинските детски градини в някои райони и необходимостта от преминаване на едносменен режим в училищата. Това каза кметът Благомир Коцев по време на изнесено съвещание на директорите на общинските детски градини, училища и Центрове за подкрепа на личностно развитие.
Заместник-кметът Павел Попов обърна внимание върху ограничеността на собствените приходи на общината, продиктувана от факта, че подоходните данъци на гражданите постъпват изцяло в държавния, а не в общинския бюджет. Това води до сериозни дисбаланси и до необходимостта постоянно да сме в позиция, в която очакваме средства от държавата или от ЕС, като същевременно поставяме приоритети и правим избори накъде да насочим финансирането, посочи Попов. Той даде за пример строителството на нов кампус на Математическата гимназия, което, по думите му, трябва да бъде поставено като национален приоритет, за да намери възможно най-скоро финансиране. Попов подчерта и значението на проектната готовност в процеса на развитие на образователната инфраструктура и необходимостта от обратна връзка с всички директори на училища и детски градини.
По време на съвещанието бе представен проектът за нова Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование в Община Варна за периода 2026–2030 г. Изнесени бяха резултатите от проведено проучване сред ръководителите на учебните заведения за текущото състояние на образователната система по отношение на мрежата от образователни институции, кадровата обезпеченост, управлението и финансирането. Конкретните данни от него и обобщеният SWOT анализ на силните и слабите страни на системата, възможностите за развитие и евентуалните рискове пред нея също ще залегнат в документа.
Седем са основните стратегически цели във всички насоки за развитие на образованието, базирани на ускорено развитие и растеж чрез иновации, чрез институционална, инфраструктурна и технологична трансформация. Очаква се проектът скоро да бъде предложен за обществено обсъждане преди приемането му от Общинския съвет.
По време на изнесеното съвещание бяха обсъдени общи и конкретни предизвикателства пред управлението и финансираното на образователните институции във Варна. Сред темите бяха организацията на работата на детските градини през летния период и осигуряването на педагогически специалисти и непедагогически персонал по време на годишните отпуски, поддържането на сградния фонд и материалната база, изпълнението на изискванията и предписанията на различни държавни институции, възможностите за ползване на училищните физкултурни салони от клубните отбори към различни спортни федерации, мерките за привличане и стимулиране на млади преподаватели, особено по природни науки и др.
Кметът Благомир Коцев заедно със заместник-кмета Павел Попов и директора на общинската дирекция "Образование и младежки дейности" Антоанета Хинева проведоха и редица срещи по конкретни казуси на отделни учебни заведения.
