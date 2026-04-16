Община Варна подготвя програма за обновяване на градската инфраструктура, в рамките на която са определени пет приоритетни обекта, съобщи днес пред медии кметът на Варна Благомир Коцев. Сред тях са ул. "Вяра", изходът на бул. "Цар Освободител" в посока автомагистрала "Хемус", пътят към кв. "Виница", ул. "Генерал Колев" и ул. "Студентска" в района на Техническия университет. Предвижда се също основен ремонт на пет подлеза в града.

Програмата ще бъде представена пред Общинския съвет, като за реализацията ѝ ще се търси финансов ресурс, включително и чрез поемане на дългосрочен заем. Предвижда се средствата да бъдат осигурени поетапно, като приоритет ще имат обекти с най-голяма обществена значимост. Подборът им е направен на база сигнали от граждани, наблюдения на терен и експертна оценка на администрацията, посочи кметът Коцев.

Той подчерта, че част от проектите са били включени в предходни инвестиционни намерения, като т.нар. програма за 100-те милиона на Министерство на финансите, но не са били реализирани. Причината е, че предходното правителство не погледна на Варна като важен стратегически регион, посочи Коцев. По думите му към момента усилията са насочени към осигуряване на необходимото финансиране и стартиране на конкретни действия за подобряване състоянието на ключови пътни артерии.

Допълнително се предвижда осигуряване на средства за съфинансиране на проекти по европейски програми, включително по Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) и програма "Региони в растеж". В тези проекти са подобряване на връзката на града с морето в зоната между улиците "Дунав", "Дебър", "Охрид", "Преслав" и "Девня", панорамният път към КК Златни пясъци в района на "Трифон Зарезан" и други.

В отговор на въпроси кметът заяви, че общината работи активно по решаването на натрупани през годините инфраструктурни проблеми в различни квартали и вилни зони. Като пример за изоставаща инфраструктура кметът посочи "Изгрев", "Бриз" и "Траката". Той отбеляза, че процесите изискват значителен финансов ресурс, време и преминаване през отчуждителни процедури, поради което не могат да бъдат реализирани едновременно.

По отношение на електронната билетна система в градския транспорт кметът заяви, че тя е в напреднал етап на изпълнение. Очаква се в кратки срокове да бъде въведен първият етап, който включва възстановяване на предплатените карти за гражданите. В следващ етап, вероятно през летния сезон, ще бъде въведено и безконтактно плащане с банкови карти. Предвижда се премахване на старите вендинг машини в автобусите, продължава и обсъждането на възможностите за закупуване на билети за градския транспорт с пари в брой.

По темата за обществената поръчка за сметосъбиране бе уточнено, че процедурата е подготвена и преминава през необходимите етапи на контрол. Очаква се в близко време тя да бъде публикувана в Централизираната автоматизирана информационна система (ЦАИС) и да се приемат предложения от кандидатите.