Благомир Коцев.
Той уточни, че срещата в Столична община е била работна, с основен фокус върху сметопочистването и предстоящата обществена поръчка във Варна, която трябва от догодина да подобри кардинално чистотата в морската столица.
"С адвокат Величков коментирахме, че протестът е висша форма на граждански ангажимент и обществено порицание за действията на властта. В него е наградата на Българския хелзински комитет, която тази година беше отредена за протестиращите срещу превзетата съдебна система варненци. На 29 декември, на специално събитие в морската столица, адвокат Величков ще донесе наградата във Варна, за да я връчи на свободните варненци, които демонстрираха 15 пъти в защита на своя легитимен вот и срещу превръщането на опозиционни фигури в политически затворници.", каза още варненският кмет.
Коцев от София: Обсъдихме предстоящата обществена поръчка, която трябва от догодина да подобри кардинално чистотата в морската столица
