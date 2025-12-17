Сподели close
Днес съм в София, за да се срещна с кмета Васил Терзиев и адвокат Велислав Величков от Инициатива "Правосъдие за всеки“, а също и за да коментирам стихийните събития, довели до оставката на правителството. Това съобщи кметът на Варна, Благомир Коцев.

Той уточни, че срещата в Столична община е била работна, с основен фокус върху сметопочистването и предстоящата обществена поръчка във Варна, която трябва от догодина да подобри кардинално чистотата в морската столица.

"С адвокат Величков коментирахме, че протестът е висша форма на граждански ангажимент и обществено порицание за действията на властта. В него е наградата на Българския хелзински комитет, която тази година беше отредена за протестиращите срещу превзетата съдебна система варненци. На 29 декември, на специално събитие в морската столица, адвокат Величков ще донесе наградата във Варна, за да я връчи на свободните варненци, които демонстрираха 15 пъти в защита на своя легитимен вот и срещу превръщането на опозиционни фигури в политически затворници.", каза още варненският кмет.