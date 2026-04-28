"Три счупени камиона на сметопочистващата фирма са причината за нарушеното извозване на битов отпадък в части на града." Това съобщи кметът на Варна, Благомир Коцев.

По думите му са проведени множество разговори с ръководството на фирмата и инспекции на терен на най-засегнатите точки. Проблемът е най-осезаем в районите "Младост“ и "Приморски“. "Там отчитаме значително неизпълнение на договора, подписан със ЗМБГ през 2021 г.", каза още варненският кмет.

Благомир Коцев заяви още:

Предприемаме мерки в четири направления:

1. Налагане на глоби на фирмата-изпълнител: подготвят се в момента.

2. Осигуряване на резервен капацитет от други градове: поискахме два камиона да бъдат пренасочени от София във Варна.

3. Пренасочване на извънреден капацитет от общинското предприятие за озеленяване: два камиона, тип преса, които от утре сутрин да са на терен.

4. Клаузи в новия договор за сметопочистване, които да предотвратят подобни случаи: за да не позволяваме повече няколко липсващи камиона да водят до напрежение с извозването на боклука.

Проблемите с чистотата във Варна са системни. Те могат да бъдат решени само с нов договор, който влиза в сила това лято. Дотогава ще разчитаме на нестандартни решения, като точки 2 и 3, защото предвидените в сегашния договор очевидно не дават очаквания резултат.