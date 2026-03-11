Благомир Коцев отправи покана до парламентарно представените политически партии и коалиции за участие в консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за народни представители на 19.04.2026 г. Поканата е в изпълнение на чл. 91 от Изборния кодекс и Решения № 4532-НС от 4 март 2026 г. на ЦИК и решения №№ 6/28.02.2026 г. и 8/07.03.2026 г. на РИК – Варна.
Консултациите ще се проведат на 13.03.2026 г. (петък) от 09:30 часа в зала "Варна" в административната сграда на Община Варна. При участието си в тях представители на Коалиция "ГЕРБ-СДС", Коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България", Партия "Възраждане", Коалиция "Движение за права и свободи – Ново начало", Коалиция "БСП – Обединена левица", Партия "Има такъв народ", Коалиция "Алианс за права и свободи", Партия "МЕЧ" и Партия "Величие" следва да представят:
1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; трите имена и единен граждански номер на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
2. Заверено копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19.02.2026 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 51-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията.
3. Пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова, когато в консултациите участват упълномощени лица.
4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в точка 1.
