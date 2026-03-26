Благомир Коцев представи пред министъра на образованието и науката проф. Сергей Игнатов проекта за изграждане на нова учебна база на Математическата гимназия "Д-р Петър Берон". На срещата в Община Варна присъстваха още началникът на кабинета на министъра Мария Петкова, директорът на Регионалното управление по образование Ирена Радева, както и директорът на дирекция "Образование и младежки дейности" към общината Антоанета Хинева.
Математическата гимназия е училище, с което всички се гордеем. В момента тя споделя сграда с Основно училище "Захари Стоянов", което създава сериозни затруднения. Община Варна има инвестиционен проект, издадено е разрешение за строеж и обявена обществена поръчка за изпълнение на инженеринг (проектиране, строително-монтажни работи (СМР) и авторски надзор) за изграждане на новата база, което е без осигурено финансиране, каза кметът Коцев като подчерта, че проектът не може да се реализира без подкрепа от държавата.
По време на срещата беше поставен и дългогодишният проблем с Основно училище "Иван Вазов", което вече половин век функционира без собствена сграда. Създадена е работна група с участието на родители и експерти, която обсъжда възможни решения както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. И тук обаче ще бъде необходима финансова подкрепа от държавата, посочи Антоанета Хинева.
Министърът на образованието проф. Сергей Игнатов подчерта, че министерството е отворено за диалог с общините. Важно е всички конкретни предложения и нужди да бъдат описани и внесени по официален път. Така ще можем да ги разгледаме и да търсим реални възможности за финансиране и подкрепа, заяви той.
Кметът Коцев акцентира и върху текущите инвестиции в образователната инфраструктура на града. Основният ни приоритет е да спазим сроковете по проектите, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост. В момента Община Варна изпълнява проекти за над 18 млн. евро за модернизация на училища, детски градини и общежития, като по-голямата част от средствата са безвъзмездни, посочи той.
В рамките на плана се извършва обновяване на ОУ "Йордан Йовков", ОУ "Добри Чинтулов" и ОУ "Кирил и Методий", както и Детска градина №17 "Д-р Петър Берон". Ремонт тече и в Средношколско общежитие "Михаил Колони", а към СУ за ХНИ "Константин Преславски" се изгражда нова сграда за спорт и танци.
Очакваме през април ремонтът на училище "Йордан Йовков" да приключи изцяло. Най-голямото предизвикателство беше временното преместване на учениците, но след разговори с родителите и с помощта на Регионалното управление по образование, намерихме решение за всички, допълни Хинева.
По време на срещата бяха обсъдени още възможностите за въвеждане на едносменен режим в училищата, както и други актуални теми в сферата на образованието.
